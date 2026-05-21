Wanda Nara gana los Martín Fierro con amplia mayoría de votos

La periodista Marcela Tauro afirmó que Wanda Nara participó de una amplia mayoría de votos en la gala de los Martín Fierro 2026. Sin embargo, horas después, apareció otra versión en Intrusos, donde otra fuente vinculada a APTRA aseguró haber recibido información diferente sobre el resultado de la votación.

Se conoció la cantidad de votos que consagró a Wanda Nara en los Martín Fierro y la polémica no se detiene. Se conoció el recuento final en APTRA y crecieron las versiones enfrentadas, las críticas y la controversia por su triunfo como mejor conductora en la gala del lunes pasado.

Lo que en un principio parecía ser uno de los momentos más celebrados de la ceremonia por su premio como, con el correr de las horas, periodistas y miembros vinculados a la asociación comenzaron a revelar datos contradictorios sobre el resultado final de una de las categorías más comentadas de la noche





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wanda Nara Martín Fierro Premio Votos Concuerdos Delitos Prossima Semana APTRA Intrusos Votos Por Persona

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wanda Nara lanzó una filosa chicana contra Mauro Icardi y sorprendió al hablar de MasterChef CelebrityLa conductora se refirió a la situación judicial que atraviesa con su ex y dejó una respuesta cargada de ironía al referirse al futuro laboral del futbolista.

Read more »

Mirtha Legrand apoyó el Martín Fierro de Wanda Nara: “Si la votaron, por algo será”La histórica conductora fue consultada por el premio que recibió la mediática y dejó en claro su postura sobre el resultado de las votaciones; qué dijo

Read more »

Natalie Weber cuestionada y conmovida por discurso de Wanda Nara en Premios Martín FierroUne panelista cuestiona y está profundamente conmovida por el discurso de la empresaria Wanda Nara en los premios Martín Fierro, en el que la panelista cuestionada lo calificó de muy largo y autohonorante. En ese contexto, otra voz criticó la actitud de Wanda y afirmó que, lejos de suavizar su postura, la panelista estaba en su lugar y apoyó a las personas que habían pasado por momentos difíciles, como la enfermedad de cáncer. Natalie Weber, panelista cuestionada en un programa de radio, rompió en llanto en el aire al recordar su propia experiencia de salud y entendió la posición de Wanda Nara desde el lugar que hablaba

Read more »

Ricardo Darín: “Soy Team Wanda Nara, ella se inventó a sí misma y es genial”El actor salió a bancar a la conductora tras la polémica por el Martín Fierro; el video de sus declaraciones

Read more »