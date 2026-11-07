Wanda Nara denuncia a Mauro Icardi por lesiones y altercados en Nordelta

Wanda Nara interpuso una denuncia formal por lesiones contra su expareja, Mauro Icardi, tras un grave altercado en su domicilio de Nordelta que involucró a patrulleros y la intervención judicial.

Wanda Nara presentó una denuncia formal por lesiones contra Mauro Icardi tras un violento altercado que tuvo lugar en la tarde noche del viernes en el barrio privado La Isla, ubicado en Nordelta. La conductora de MasterChef suspendió momentáneamente las grabaciones de su programa en Telefé tras recibir una serie de llamadas urgentes, lo que la llevó a trasladarse directamente a la residencia del futbolista. El incidente escaló rápidamente hasta requerir la intervención de la policía y una ambulancia, terminando con un parte policial caratulado y la apertura de actuaciones en la Fiscalía de Tigre.

Desenlace de la llamada telefónica crítica

El conflicto se originó cuando Wanda Nara recibió múltiples comunicaciones que no pudo atender mientras estaba en el estudio de Telefé. Entre los contactos se encontraba Martín Migueles, su pareja actual, quien la acompaña habitualmente a las labores televisivas. Sin embargo, la llamada crítica provenía de una de sus hijas, que se encontraba en la casa de Nordelta junto a Mauro Icardi. La menor logró contactar a su madre a través de una notebook y por WhatsApp, solicitando ayuda en un estado de vulnerabilidad que desencadenó la acción inmediata de la familia.

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Interacción con agentes policiales y testigos

Al llegar al domicilio en el lote 17 del barrio privado, Wanda Nara presenció una discusión a gritos entre su expareja y las demás personas presentes. Según relata el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM de América, Martín Migueles intentó conciliar la situación sin éxito, lo que obligó a la presencia de varios patrulleros del Comando de Patrullas de Tigre. Durante la intervención, Mauro Icardi se negó a declarar ante las autoridades y refirió a uno de los agentes que existía una orden del juez que lo responsabilizaba de la estancia de la menor, argumentando que estaba bajo su responsabilidad.

Detalles de la denuncia por lesiones y encierro

La declaración presentada por Wanda Nara en la fiscalía de Tigre describe que Mauro Icardi reprendió y encerró a su hija de 11 años en una habitación. La menor afirmó a su madre que estaba sola, encerrada y que había recibido golpes de su padre, expresando un sentimiento profundo de miedo. La denuncia concreta por lesiones fue registrada en la justicia, iniciando un proceso legal que busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes al futbolista y a los posibles cómplices.

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Intervención de la justicia y evaluación médica

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci, tomó conocimiento del caso y dispuso las actuaciones necesarias. Se ordenó recibir la declaración testimonial de Wanda Nara y se realizó el reconocimiento médico legal de la menor en el hospital de Dique Luján. Este procedimiento es fundamental para que los profesionales de la salud pudieran constatar las lesiones físicas o psicológicas descritas por la niña. Asimismo, a Mauro Icardi se le notificó formalmente la formación de la causa judicial.

Contención y silencio mediático de los protagonistas

El Sistema de Emergencia Social (SES) de Tigre también intervino en la escena del conflicto, dedicándose a realizar un trabajo de contención emocional para todos los involucrados, especialmente para la menor de edad afectada. Hasta el momento, no han trascendido detalles concretos sobre la extensión de las lesiones ni las precisiones definitivas sobre lo ocurrido, dado que ni Wanda Nara ni Mauro Icardi han realizado declaraciones a la prensa. El caso queda ahora en manos del sistema judicial argentino para su resolución.