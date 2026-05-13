Wanda Nara confirma su separaci'on de Martín Migueles y luego es eliminada de su perfil y de la pel'icula

Wanda Nara confirm'o su separaci'on de Martín Migueles y luego fue eliminada de su perfil y de la pel'icula en la que est'a rodando con Agustín Bernasconi. Según Yanina Latorre, habr'ia algo entre ella y el cantante.

Tras varios rumores, esta semana Wanda Nara confirm'o su separaci'on de Martín Migueles. Sin embargo, las versiones de que habr'ia vuelto a encontrar el amor no tardaron en hacerse eco.

Según Yanina Latorre, habr'ia algo entre ella y Agustín Bernasconi, su coprotagonista en ¿Querés ser mi hijo? , la pel'icula que actualmente ambos est'an rodando en Montevideo, Uruguay. A partir de esto, el cantante rompi'o el silencio, habló del tema y dejó las cosas en claro.

"Esto es mentira! Estamos acá grabando una pel'icula en Uruguay y no hay nada m'as que eso", escribió Bernasconi a modo de respuesta a un recorte de los dichos de Latorre que subió la cuenta de X de América TV.

Asimismo, en su perfil expresó: "Hola, no suelo hacer este tipo de cosas, pero quiero aclarar que no estoy en ning'un romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy grabando una pel'icula y nada m'as que eso".

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, luego de publicar sus descargos, ambos fueron eliminados





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