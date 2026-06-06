Wanda Nara asiste con sus hijos a ver a Lizy Tagliani en la obra Annie antes de la partida de su expareja

Wanda Nara disfrutó de una salida familiar al teatro para ver la obra Annie protagonizada por Lizy Tagliani en Buenos Aires. Esta fue su última actividad juntos antes de que su expareja viaje a Turquía y ella asuma el cuidado exclusivo de sus hijas por tres semanas. La figura pública mostró su admiración por la actuación de Tagliani, quien interpreta a Miss Hannigan en esta nueva versión del musical.

Wanda Nara decidió salir de paseo por calle Corrientes y asistió a la función de Annie , la obra protagonizada por Lizy Tagliani . Se trató de la última salida en familia hasta que su expareja regrese a Turquía, ya que el rosarino se ocupará de las nenas durante 21 días: deberá llevarlas al colegio, ocuparse de sus deportes y terapias.

Wanda quedó maravillada con el espectáculo y aplaudió a Lizy de pie. También le tiró besos y no pudo evitar que la gente le pidiera selfies o la saludara. La obra, con dirección artística de Nicolás Vázquez y Gustavo Yankelevich, cuenta la historia de Annie, una nena optimista que vive en el sombrío orfanato comandado por Miss Hannigan, un entorno opresivo que Lizy logrará potenciar desde lo corporal y lo estético, junto a la luminosa secretaria del multimillonario cascarrabias.

Lizy Tagliani luce irreconocible para su nuevo papel en la obra "Annie". Las vidas de los tres cambiarán para siempre a partir de la breve estancia en su mansión. Vivirán una aventura llena de giros inesperados mientras la nena busca a sus padres biológicos, y culmina en un descubrimiento aún más profundo. El personaje de Lizy es el gran contrapunto de la esperanza y la ternura que propone el musical, con una interpretación de alto impacto desde la primera escena.

El elenco lo completan otros actores que dan vida a esta clásica historia





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