Walter Samuel cierra su etapa como preparador físico en la Selección Argentina tras la goleada 7-0 a Costa Rica, dejando un legado de títulos y reconocimiento inmediato.

Walter Samuel ha puesto fin oficialmente a su etapa como miembro del cuerpo técnico de la Selección Argentina tras el último partido del exdefensor frente a Costa Rica. Este encuentro, marcado por una contundente victoria para la albiceleste, sirvió como escenario para el cierre de un ciclo que comenzó en 2018 y que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol argentino.

Cierre de un ciclo desde 2018

La salida de Samuel representa la finalización de una etapa crucial iniciada en 2018 cuando se incorporó al proyecto liderado por el entonces DT Lionel Scaloni. Su desempeño estuvo especialmente vinculado a los aspectos tácticos y al trabajo especializado sobre las jugadas de pelota parada, un apartado que ganó relevancia significativa dentro del funcionamiento del seleccionado nacional. La selección logró conquistar títulos como la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, consolidando su estatus de potencia mundial con su aporte.

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Reconocimiento y homenaje del plantel

El plantel albiceleste organizó un emotivo reconocimiento para Walter Samuel tras el partido, donde recibió una plaqueta y dos camisetas con los números que utilizó a lo largo de su carrera en la selección. Durante el acto, el exzaguero agradeció a quienes lo acompañaron y recordó el recorrido compartido con el cuerpo técnico y los jugadores. "Fueron años espectaculares. Mi familia me acompañó, quiero mandarles un fuerte abrazo. Muchas gracias a Leo por la oportunidad, a vos, a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia aquí", expresó con emoción ante los futbolistas.

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Posición del cuerpo técnico y futuro

Tras el encuentro, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, explicó cómo quedará conformado el grupo de trabajo y descartó la incorporación de un nuevo ayudante para ocupar el lugar vacante. "No vamos a sumar a nadie. Somos siete y creemos que con siete, sobran. Yo creo que estamos bien", afirmó durante su conferencia. También dejó claro que no reemplazarán a Samuel: "No lo vamos a reemplazar porque es irremplazable y seguiremos con nuestra manera de ser. Y si en un futuro vemos que nos echamos en falta, lo llamo y vemos qué hace".

La despedida de Samuel marca el fin de una era dorada para el fútbol argentino, con reconocimientos inmediatos tanto por parte de la dirección técnica como por los compañeros de vestuario, asegurando que la selección siempre será su casa.