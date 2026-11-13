Walter Samuel deja el cuerpo técnico de la Selección Argentina tras los amistosos

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, según confirmó Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la Selección Argentina después de los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. La confirmación fue hecha por Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado, durante una conferencia de prensa. El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para el ayudante de campo, que buscará comenzar su propio camino como entrenador.

Samuel estará presente en los dos encuentros que se avecinan junto al plantel. Según lo expresado por Scaloni, la decisión responde a la intención de Samuel de emprender una carrera propia al frente de un equipo.

Also read El plan de Scaloni tras la salida de Walter Samuel de la Selección Argentina

Scaloni confirma la salida de Walter Samuel

Lionel Scaloni confirmó que Walter Samuel no seguirá siendo parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina una vez concluidos los compromisos próximos. El entrenador explicó que Samuel acompañará al equipo en los dos partidos que vienen, con el objetivo de despedirlo a la altura de lo que aportó.

Scaloni describió a Samuel como un amigo al que le deseó lo mejor en su futuro. También sostuvo que fue una parte importantísima del cuerpo técnico desde el inicio del ciclo, y que resulta justo que pueda empezar su camino.

Advertisement

En sus declaraciones, el entrenador reiteró que la salida no implica una ruptura en la relación personal. Por el contrario, remarcó el vínculo que ambos construyeron durante estos años, tanto en lo profesional como en lo humano.

Walter Samuel y el ciclo histórico de la Selección

Walter Samuel formó parte del ciclo que conquistó la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar la final del Mundial 2026. Su paso por el cuerpo técnico se extendió a lo largo de toda esa etapa, considerada histórica por el propio entorno del seleccionado.

Scaloni agradeció a Samuel por lo que el equipo recibió de él en cada uno de esos torneos. Las palabras del técnico dejan en claro que el aporte del ayudante de campo fue una pieza clave para los logros del grupo.

Qué ocurrirá con el cuerpo técnico en los próximos partidos

Samuel continuará junto a la Selección Argentina durante los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, que son los compromisos inmediatos del equipo. Su despedida se producirá después de esos encuentros, una vez finalizado su trabajo en la preparación de ambos partidos.

Advertisement

Scaloni indicó que el grupo quiere hacer lo mejor posible en esos dos partidos para agradecer lo que Samuel les dio. Esa intención define el tono de la despedida, que combina el reconocimiento al trabajo realizado con el respaldo a su proyecto personal.

Para Samuel, la salida abre la posibilidad de comenzar su carrera como entrenador en un nuevo rol. Para la Selección Argentina, supone un cambio en la conformación de su cuerpo técnico luego de los amistosos, tras años de trabajo conjunto.