El ex defensa de Real Madrid deja el cuerpo técnico de Argentina para entrenar. Scaloni confirma cambios tácticos tras la Copa del Mundo.

Walter Samuel finalizará su etapa como integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina en el encuentro próximo contra Costa Rica. El ex zaguero central de clubes como Real Madrid, Boca Juniors, Inter de Milán y Newell's Old Boys tomará esta determinación para iniciar su propia trayectoria profesional como director técnico en el futuro inmediato.

Motivación Personal del Ex Jugador

La decisión de Walter Samuel no responde a conflictos interpersonales o problemas dentro del grupo técnico. Esta salida está motivada exclusivamente por su deseo de emprender un nuevo camino en la dirección técnica. Samuel busca aplicar su experiencia acumulada en otros contextos profesionales bajo su propia responsabilidad y liderazgo.

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Legado Táctico de La Scaloneta

Desde el año 2018, Walter Samuel se ha desempeñado organizando las jugadas de pelota parada y supervisando los aspectos tácticos de la Selección Argentina. Su trabajo ha sido fundamental en el ciclo más exitoso de la historia de la albiceleste, contribuyendo sin levantar la voz pero con decisiones firmes en el ámbito profesional.

Reacciones de Diego Simeone y Fabián Cubero

Diego Simeone y Fabián Cubero han visitado recientemente al director técnico Lionel Scaloni y su cuerpo en las instalaciones de la AFA. Simeone bromeó acerca de la futura participación de Samuel en el campo de juego, expresando su deseo de que el ex jugador continúe compitiendo sin ningún problema.

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Plan de Scaloni tras la Partida

Lionel Scaloni confirmó que no se realizará la contratación de ningún nuevo miembro para reemplazar a Samuel de manera inmediata. El cuerpo técnico está convencido de que pueden mantener la estructura actual y aprovechar el talento disponible en las divisiones juveniles para futuros procesos formativos.

Confirmación sobre Continuidad

Incluso después de la final de la Copa del Mundo, el mismo director técnico había adelantado a Olé que la salida de su colaborador cercano era posible. La declaración inicial de Scaloni sobre la finalización del período de Samuel en diciembre se ha materializado ahora con este anuncio oficial.