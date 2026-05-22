Walmart MX invierte en automatización logística Goods to Person (GTP2.0) en su Centrocampaña

Walmart de México y Centroamérica inauguró hoy su infraestructura logística Goods to Person (GTP2.0) en su Centro de Distribución de eCommerce Megapark, que contará con una inversión superior a los 1,200 tiendas para su remodelación y ampliación, atendiendo a la mayor demanda de tiendas en México y en un sector ya tradicional para la empresa.

Walmart de México y Centroamérica inauguró hoy la expansión de su sistema de automatización logística Goods to Person (GTP2.0) en su Centro de Distribución de eCommerce Megapark, en Tepotzotlán, Estado de México.

Durante el evento, Walmart de México y Centroamérica aprovechó para anunciar una inversión superior a los 1,200 tiendas en infraestructura y labores de remodelación y mantenimiento en el Estado de México. La compañía opera además otros centros de distribución en Cuautitlán, Chalco, San Martín Obispo y Santa Bárbara, desde los que surte a más de 1,200 tiendas.

Desde Megapark, junto con sus fulfillment centers en Monterrey y Guadalajara y su red de cinco centros de distribución omnicanal, Walmart distribuye millones de artículos a clientes de e-commerce en todo México. El Estado de México es la entidad donde la cadena de supermercados tiene mayor presencia en el país.

Actualmente, Walmart de México y Centroamérica opera en más de 400 tiendas y clubes en el Estado de México, además de tres centros de distribución, que en conjunto generan cerca de 33,000 empleos directos permanentes. A nivel nacional, Walmart de México y Centroamérica cuenta con más de 3,300 tiendas y clubes en el país, con presencia en casi 600 ciudades.

Con la tecnología, los robots trasladarán los productos directamente a las estaciones de surtido, eliminando los recorridos dentro de la operación para localizar cada artículo. Esta evolución permitirá cuadruplicar la productividad en la preparación de pedidos y agilizar las entregas a clientes, combinando automatización con el talento de los asociados.

El evento contó con la presencia de autoridades del Estado de México, así como de directivos de la empresa, encabezados por, Presidente Ejecutivo y Director General, Gastón Wainstein, Vicepresidente Senior de Cadena de Suministro y Bienes Raíces, y Javier Treviño, Vicepresidente Senior de Asuntos Corporativos, junto con proveedores y sellers de la empresa





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