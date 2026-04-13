Wall Street Inicia la Temporada de Resultados en Medio de la Incertidumbre Global

Goldman Sachs abre la temporada de resultados financieros en Wall Street con números positivos, pero las acciones caen debido a la incertidumbre global. Analizamos el impacto de la guerra, el precio del petróleo y las perspectivas del mercado.

Mientras el conflicto bélico persiste, las grandes empresas de Wall Street inician la presentación de sus resultados financieros trimestrales. Goldman Sachs dio el pistoletazo de salida al dar a conocer sus números, que, aunque superaron las expectativas, provocaron una caída del 4% en sus acciones, arrastradas por la incertidumbre global derivada de la guerra. El mercado observa de cerca las valoraciones en Wall Street , y los analistas comienzan a identificar oportunidades en este contexto de volatilidad.

La temporada de resultados comenzó con Goldman Sachs el lunes por la mañana, antes de la apertura de los mercados. Durante la semana, se espera la publicación de los balances de otras importantes instituciones financieras como JP Morgan, BlackRock, Citi y Wells Fargo, así como de empresas como Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Bank of America y Pepsi, entre otras. El jueves será el turno de Charles Schwab, junto con Pepsi, Bank of New York, Travelers, Abbot, Netflix, Alcoa y First National Bank, y la semana se cerrará con los resultados de Ericsson, State Street y Fifth Third Bank.

Los buenos resultados de Goldman Sachs se atribuyen a un volumen récord de operaciones bursátiles y a unos ingresos superiores a lo previsto en banca de inversión. Las ganancias aumentaron un 19% con respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 5.630 millones de dólares (17,55 dólares por acción), superando las expectativas de 16,49 dólares por acción. Los ingresos también experimentaron un crecimiento del 14%, llegando a 17.230 millones de dólares, por encima de los 16.970 millones esperados. A pesar de estos resultados positivos, las acciones del banco cayeron más del 4% en la apertura del mercado.

Para Goldman Sachs, la principal preocupación de los analistas reside en el impacto de la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, especialmente en las operaciones bursátiles y la banca de inversión, de donde provienen la mayor parte de sus ingresos. Los eventos disruptivos, como el conflicto en Medio Oriente, que afectan el precio de las materias primas, pueden llevar a los clientes corporativos a adoptar una postura cautelosa, lo que podría afectar futuras operaciones en los mercados de capitales. David Solomon, CEO de Goldman Sachs, destacó la creciente volatilidad en el contexto de “incertidumbre generalizada”. Solomon afirmó que Goldman Sachs ofreció un rendimiento sólido a sus accionistas a pesar de la volatilidad del mercado, y subrayó la importancia de una rigurosa gestión de riesgos debido al complejo panorama geopolítico.

Los analistas consideran que la dinámica del conflicto bélico es un factor clave para el desempeño futuro de los valores en Wall Street. Ignacio Murua, asesor financiero de Quicktrade SBS, enfatiza la necesidad de diferenciar entre el ruido generado por el conflicto y las señales a largo plazo. Según Murua, la estabilización del precio del petróleo es un factor crucial. Si el precio del crudo se mantiene en niveles superiores a los 70 dólares por barril, se espera un escenario en el que las proyecciones a largo plazo de las compañías sean más altas. Esto podría abrir oportunidades de inversión a largo plazo, ya que las proyecciones mejorarían sustancialmente.

La temporada de resultados llega en un momento crucial, marcado por la guerra en Medio Oriente y el deterioro de las perspectivas económicas. El conflicto en Medio Oriente y el aumento del precio del petróleo han afectado las expectativas inflacionarias y el futuro de la política monetaria de la Fed, lo que podría llevar a un aumento de las tasas de interés. Esta política monetaria contractiva, que tiende a enfriar la economía estadounidense, no es bien recibida por los mercados, ya que podría reducir las ganancias empresariales y provocar la caída de las acciones. La alteración en el precio del petróleo ha generado un impacto significativo en los mercados. Aunque las acciones experimentaron fuertes caídas iniciales debido a estos cambios en las expectativas, las valoraciones se recuperaron parcialmente tras la tregua acordada la semana pasada.





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