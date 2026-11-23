El Nasdaq sube más de 6% impulsado por Nvidia, beneficiando a bonos emergentes. Consultoras advierten sobre el déficit fiscal en Argentina.

Los mercados financieros internacionales registraron un rally significativo el miércoles, liderados por un rebote abrupto en Wall Street. La acción se concentró exclusivamente en la bolsa de Nueva York, ya que el mercado local permaneció cerrado por la conmemoración del Día de la Soberanía. Este entorno de liquidez global favoreció directamente a las obligaciones de deuda soberana y corporativa de países en desarrollo.

El Rally de Nvidia Revierte el Pessimismo Tech

El motor principal de esta jornada fue el anuncio de la empresa Nvidia, dedicada al diseño de chips para videojuegos y computación avanzada. Sus acciones impulsaron al índice Nasdaq Composite a dispararse más de un 6%, revertiendo inmediatamente el sentimiento negativo de la semana anterior. El Dow Jones de Industriales también participó del avance, subiendo más de un 3%.

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Esta recuperación atajó una depreciación de activos estadounidenses que había alcanzado el 10% en los días previos. Las dudas sobre la viabilidad del negocio de la inteligencia artificial habían generado una ola vendedora masiva, pero la actualización corporativa devolvió la confianza a los inversores institucionales en el sector tecnológico.

Deuda Pública Emergente y Títulos Bancarios

La mejora en el ambiente de riesgo global permitió que los títulos de deuda pública mejoraran con fuerza en la sesión. El índice J.P. Morgan de bonos emergentes avanzó un 0,8%, alcanzando las 1.070 unidades. Este nivel representa un alivio tras el shock que había empujado al indicador a niveles críticos el martes previo.

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El rendimiento local se ajustó conforme a estos vientos favorables externos. Los títulos bancarios locales encabezaron el rally, con márgenes amplios que reflejan un apetito renovado por los activos emergentes. En este contexto, el rendimiento del mercado local bajó un 4,6%, ubicándose ahora en 1.021 puntos básicos. La acción de los papeles bancarios fue la más destacada del mercado doméstico.

Desafío Fiscal y Proyecciones Económicas

A pesar del optimismo en los mercados de capitales, las consultoras privadas alertan sobre problemas estructurales en la economía local. Según estimaciones de la Fundación Mediterránea y EcoGo, el Gobierno enfrenta un faltante de financiamiento en dólares considerable. Esta cifra varía dependiendo de los vencimientos específicos que se incluyan en el cálculo financiero.

La mejora temporal en los mercados podría abrir ventanas de oportunidad para la colocación de nueva deuda soberana. No obstante, el desafío de largo plazo permanece intacto según las proyecciones oficiales. La gestión futura dependerá críticamente de un uso intensivo de las reservas del Banco Central para cubrir los compromisos pendientes y estabilizar el clima económico.