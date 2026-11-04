Vuelve el frío a Buenos Aires con frente patagónico y visita del Papa León XIV

Un frente frío de la Patagonia enfriará Buenos Aires con vientos de 60 km/h. Se anuncia lluvia y temperaturas bajas coincidiendo con la llegada del Papa León XIV a Aeroparque.

El Servicio Meteorológico Nacional y los expertos de Meteored han confirmado la inminencia de un cambio drástico en las condiciones atmosféricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de disfrutar de un miércoles excepcionalmente cálido con casi 27 grados centígrados bajo un cielo radiante, la región se prepara para recibir la influencia directa de una masa de aire gélida. Este fenómeno marcará el fin de la racha de temperaturas altas y establecerá un perfil térmico notoriamente más fresco para los próximos días.

Detalles del Frente Patagónico y Vientos Fuertes

El mecanismo que desencadenará este descenso térmico es el avance de un frente frío originado en la Patagonia, el cual alcanzará la región metropolitana durante la tarde y la noche. Esta incursión de aire polar eleva las probabilidades de precipitaciones hasta un nivel considerable del 90 por ciento. Aunque los acumulados de agua se mantendrán en niveles moderados, de apenas algunos milímetros, la intensidad del sistema se manifestará a través de su componente ventoso.

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Tras el paso del sistema frontal, el viento experimentará una rotación decisiva hacia el sector sur. Esta nueva dirección impulsará ráfagas que superarán los 40 kilómetros por hora, condiciones que marcarán el inicio de un fin de semana largo caracterizado por un ambiente considerablemente más rígido. Los pronósticos indican que estos vientos del sur se intensificarán aún más, alcanzando velocidades de entre 45 y 60 kilómetros por hora, lo que exigirá precaución en las áreas costeras.

Impacto en la Ciudad y la Visita del Papa León XIV

El panorama meteorológico para el sábado comenzará con un cielo cubierto durante las primeras horas, acompañado de lloviznas intermitentes que afectarán principalmente los sectores sur y oeste del área metropolitana. Sin embargo, hacia el mediodía, las condiciones mejorarán sustancialmente con un cielo despejado y temperaturas máximas que se ubicarán entre 21°C y 23°C. Esta mejora parcial coincide con un evento de gran relevancia institucional y religiosa para la capital argentina.

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La llegada del Papa León XIV a laTerminal de Aeroparque está programada oficialmente para las 16:30 horas. Para los miles de fieles y ciudadanos que asistirán a las actividades previstas durante la tarde, el clima será considerado agradable. La recomendación meteorológica sugiere el uso de un abrigo liviano, suficiente para contrarrestar la brisa sur mientras se mantiene una temperatura manejable en comparación con el frío extremo que precederá a la noche.

Pronóstico Extendido y Recomendaciones para el Fin de Semana

A medida que avanza el sábado por la tarde, la nubosidad comenzará a quebrarse, permitiendo la aparición de pasajes de sol. No obstante, el factor determinante seguirá siendo la intensidad del viento del sector sur, que se mantiene como el elemento clave de la jornada. Se recomienda prestar atención especial al nivel del Río de la Plata en las áreas ribereñas de menor altitud, debido a la posible acumulación de agua y a la fuerza del viento sobre la superficie acuática.

Para los residentes del Gran Buenos Aires, los valores mínimos de temperatura se ubicarán en rangos inferiores a los registrados durante el miércoles anterior. La combinación de cielo despezado por la tarde y la caída térmica nocturna asegurará que el fin de semana largo se distancie completamente de las casi 27 grados del comienzo de la semana. La autoridad sanitaria y meteorológica aconseja vestirse por capas para adaptarse a los cambios bruscos que se esperan durante los próximos días.