Vuelo de United Airlines regresa a Newark por nombre 'bomba' en Bluetooth

Un chico de 16 años es el responsable de la ocurrencia que hizo regresar el vuelo de United Airlines a Newark. El piloto decidió regresar al aeropuerto después de descubrir que uno de los dispositivos tenía el nombre 'bomba' en el Bluetooth.

La tripulación del vuelo de United Airlines que se dirigía a Palma de Mallorca pidió a los 190 pasajeros que apagaran sus dispositivos móviles, pero dos de ellos permanecían encendidos.

El piloto decidió regresar al aeropuerto de Newark para inspeccionar el avión después de descubrir que uno de los dispositivos tenía el nombre 'bomba' en el Bluetooth. El responsable de la ocurrencia es un chico de 16 años que ahora se enfrenta a las consecuencias jurídicas de su acción. El vuelo salió del aeropuerto de Newark a las 17:58, pero tuvo que regresar a las 21:37 después de que la tripulación informara de un problema entre los pasajeros.

Los pasajeros fueron evacuados con sus pasaportes y sus teléfonos mientras el personal de seguridad inspeccionaba la aeronave. El vuelo se retomó al día siguiente con una nueva tripulación





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