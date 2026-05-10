Vuelo de 18 exalumnos del Instituto Leonardo Murialdo vuelve a emocionar con la nostalgia colectiva en Bariloche

Un video grabado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas trae la nostalgia colectiva al centro del paisaje nacional. 18 exalumnos de Villa Bosch regresaban al tradicional destino de su viaje de egresados para celebrar los 40 años. Entre ellos viajaba el actor Gustavo Bonfigli, quién compartió el video en redes sociales.

Un video grabado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas captó el sentimiento colectivo de nostalgia al recordar los viajes de egresados al sur de la provincia de Chubut.

Un grupo de 18 exalumnos del Instituto Leonardo Murialdo recorrieron Bariloche y se emocionaron en redes sociales con una vuelta de 40 años a la ciudad, acompañada por el actor Gustavo Bonfigli. La propuesta se ha popularizado a medida que adultos regresan a lugares de su adolescencia en busca de recuerdos, experiencias y amistades imborrables. La tendencia continúa con la combinación de nostalgia y actividades actuales, como boliches históricos, fiestas temáticas y recorridos emblemáticos, adaptados a cada generación.

Por último, el organizador Old School Reegresados explica que el objetivo es reconectar con el joven de cada persona, tomando como ejemplo su viaje de egresados





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