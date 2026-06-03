VTV: los cambios que rigen desde hoy y todo lo que tenés que saber

Conocé las nuevas normas de la Verificación Técnica Vehicular, plazos según patente, costos actualizados y exenciones vigentes en Argentina.

A partir de junio de 2026, la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) en Argentina experimenta cambios significativos según la nueva normativa oficializada por el Gobierno Nacional.

Esta modificación permite que talleres mecánicos particulares puedan realizar la revisión, elimina la regulación estatal sobre los precios y establece nuevos requisitos técnicos. Si bien la resolución ya está vigente, su implementación efectiva depende de la adhesión de cada provincia y de la habilitación de los talleres en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

Hasta entonces, los conductores deben continuar realizando el trámite en las plantas oficiales habilitadas, respetando los plazos según la terminación de la patente y las normas locales. La frecuencia de la VTV varía según el tipo de vehículo y su antigüedad. Para autos particulares, la primera revisión debe realizarse a los cuatro años de antigüedad o al alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Luego, si el vehículo tiene entre 4 y 7 años y menos de 84.000 kilómetros, la verificación se realiza cada dos años. Pasado ese umbral, se vuelve anual. En la Ciudad de Buenos Aires, la exención rige durante los dos primeros años desde el patentamiento, y luego la VTV es obligatoria cada año. Para las motos, la obligatoriedad comienza al cumplir un año y luego es anual.

Los plazos de vencimiento están determinados por el último número de la patente: por ejemplo, las terminadas en 2 vencen en febrero, las en 3 en marzo, y así sucesivamente hasta noviembre para las patentes terminadas en 1. Es crucial respetar estas fechas para evitar multas y mantener la documentación al día. En cuanto a los costos, la nueva resolución establece que el precio se pactará libremente entre el usuario y el taller, sin intervención estatal.

Sin embargo, a junio de 2026 aún no hay una tarifa oficial para el nuevo esquema. En la actualidad, en la Provincia de Buenos Aires, los autos de hasta 2.500 kg pagan alrededor de $97.058, mientras que los más pesados abonan cerca de $174.700; las motos, unos $38.800. Existen exenciones para jubilados, pensionados y personas con discapacidad que cumplan ciertos requisitos.

Cabe destacar que la Provincia de Buenos Aires no adhirió a los cambios nacionales y mantiene su sistema actual, mientras que la Ciudad de Buenos Aires aún no se ha pronunciado. Por lo tanto, se espera que en los próximos meses las tarifas puedan variar según cada jurisdicción, una vez que los talleres se inscriban y comiencen a operar bajo las nuevas reglas





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VTV Verificación Técnica Vehículos Argentina Trámite

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Descentralización de la VTV: talleres particulares podrán realizar la revisión técnicaManuel Adorni anunció que desde el 3 de junio los talleres mecánicos habilitados podrán hacer la VTV, terminando con el monopolio de las plantas provinciales.

Read more »

VTV: el Gobierno confirmó cambios clave y habilitó más talleres con precios libresLa medida fue publicada en el Boletín Oficial y modifica el sistema de revisión técnica obligatoria. Los cambios habían sido anticipados en las redes sociales por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se abre el registro para nuevos prestadores, se liberan las tarifas del servicio y se simplifican los requisitos para operar.

Read more »

El Gobierno oficializa la reforma de la VTVEl Gobierno habilita nuevos talleres y libera las tarifas del servicio de inspección técnica de vehículos

Read more »

Cambia la VTV: con menos restricciones, ahora los talleres particulares podrán hacer la revisión técnica obligatoriaA partir de hoy se abrirá un padrón de inscripción para que establecimientos autorizados puedan realizar las verificaciones vehiculares.

Read more »