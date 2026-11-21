Conoce los cambios en la Verificación Técnica Vehicular 2026. Tarifas, exenciones para discapacitados y vehículos históricos, y fechas clave para la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires ha oficializado mediante la Resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial, las nuevas disposiciones que regulan la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para el año 2026. Este trámite resulta obligatorio para cualquier unidad que circule por las vías públicas y su implementación busca estrictamente prevenir accidentes de tránsito a través de inspecciones exhaustivas que certifiquen el estado mecánico y de seguridad de cada automóvil. El aumento en la aplicación de estas normativas abarca a todas las plantas habilitadas en la provincia, sin distinción sobre la fecha en la que el propietario haya solicitado originalmente su turno o cita previa.

Calendario de Renovación y Obligaciones para Patentes

Los conductores deben revisar con detenimiento sus fechas de vencimiento, ya que la normativa establece requisitos específicos para la renovación durante noviembre 2026. Es fundamental comprender que las unidades nuevas están sujetas a la primera inspección técnica estricta apenas cumplen un año completo desde su fecha de inscripción inicial en el registro provincial. Esta regla es ineludible para asegurar que los vehículos recién puestos en circulación cumplan con los estándares de seguridad vigentes desde su primer aniversario de uso en la vía pública.

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Exenciones y Bonificaciones para Grupos Específicos

El gobierno provincial ha delimitado claramente quiénes no deben abonar el trámite de la VTV en esta instancia. Están excluidos de este pago obligatorio los vehículos que pertenecen directamente al Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se incluye en esta exención a las ambulancias operadas tanto por el gobierno provincial como por los municipios locales, así como a los móviles especiales asignados a los cuerpos de bomberos para sus intervenciones de emergencia.

Otro grupo protegido lo conforman aquellos titulares cuya situación personal está certificada por una discapacidad. Estos vehículos deben estar destinados exclusiva y personalmente al uso del discapacitado o para su traslado, independientemente de si la unidad cuenta con adaptaciones especiales o modificações mecánicas para facilitar la movilidad. La provincia también ha establecido una bonificación económica del 50% en la tarifa de la VTV para vehículos con 20 años o más de antigüedad, reduciendo la carga financiera para usuarios de unidades antiguas.

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Procedimientos de Pago y Confirmación de Turnos

La modalidad de pago no es uniforme y depende exclusivamente de las políticas de cada centro de verificación técnico. En muchas plantas, el usuario está obligado a completar la operación financiera a través de internet antes de concurrir físicamente al sitio. Este paso digital es crítico; si el pago no se acredita en el sistema antes de la cita, la reserva no queda confirmada y el conductor no podrá realizar la inspección en la fecha prevista, lo que obliga a reagendar y pospone la legalización del vehículo.

Estos procedimientos operativos se enmarcan en el contexto regulatorio más amplio del gobierno nacional, donde el presidente Javier Milei firmó el Decreto 614/2025, una medida que genera debates sobre su impacto en el mercado cambiario y la economía local. La interacción entre las normativas provinciales de seguridad vial y los decretos nacionales de corte económico requiere que los conductores estén atentos a ambos frentes para evitar sanciones y garantizar la continuidad de sus operaciones diarias.