VTV 2026: Cambios, Valores y Multas en Buenos Aires y Provincia

Actualización completa sobre la Verificación Técnica Vehicular en 2026: nuevos plazos de vigencia, valores actualizados en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y las multas por circular sin la VTV vigente.

La seguridad vial en las rutas argentinas se ha convertido en una prioridad, y durante los primeros meses de 2026, las autoridades han intensificado los controles de tránsito para garantizar el cumplimiento de las normativas.

Un aspecto fundamental de estos controles es la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un trámite obligatorio para todos los vehículos que circulan por el país. Circular sin la VTV vigente, especialmente en la provincia de Buenos Aires, conlleva severas sanciones económicas. Las multas por esta infracción oscilan entre los $542.100 y los $1.807.000, dependiendo de la gravedad de la falta y si el conductor es reincidente.

Además de las multas, la acumulación de infracciones relacionadas con la VTV puede resultar en bloqueos administrativos que dificultan la realización de futuros trámites vehiculares, como la transferencia de dominio o la renovación de la licencia de conducir. Por lo tanto, mantener al día la VTV, la licencia de conducir, el seguro obligatorio y el pago de la patente es la estrategia más efectiva para evitar costos elevados y demoras innecesarias.

La VTV no es solo una formalidad burocrática, sino una herramienta esencial para asegurar que los vehículos en circulación cumplan con los estándares mínimos de seguridad, protegiendo así la vida de los conductores, pasajeros y peatones. La falta de mantenimiento adecuado de los vehículos puede generar fallas mecánicas que aumentan el riesgo de accidentes, y la VTV permite detectar y corregir estas fallas antes de que causen problemas mayores.

Uno de los cambios más significativos en la VTV para el año 2026 es la extensión de la vigencia del certificado para ciertos vehículos. Esta medida busca aliviar la carga administrativa y económica para los propietarios de automóviles y motocicletas que se encuentran en buenas condiciones. Los vehículos con una antigüedad de entre 4 y menos de 7 años, y que hayan recorrido menos de 84.000 kilómetros, ahora podrán obtener una VTV con una validez de hasta 2 años.

Esto significa que no tendrán que realizar el trámite anualmente, sino cada dos años, lo que representa un ahorro considerable en tiempo y dinero. Sin embargo, es importante destacar que esta extensión de la vigencia no se aplica a todos los vehículos. Aquellos que superen los 7 años de antigüedad o los 84.000 kilómetros deberán renovar la verificación cada 12 meses, como se hacía anteriormente.

Esta diferenciación se basa en el principio de que los vehículos más antiguos o con mayor kilometraje tienen un mayor riesgo de presentar fallas mecánicas y requieren una revisión más frecuente. Además, es crucial tener en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires mantienen esquemas distintos en cuanto a los requisitos y plazos de la VTV.

En la Ciudad, la VTV es obligatoria a partir del cuarto año de patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero. En cambio, en la Provincia, el trámite se exige a partir de los dos años de antigüedad o los 60.000 kilómetros. Esta diferencia implica que los conductores que residen en la Provincia deben realizar la VTV con mayor frecuencia, lo que se traduce en un mayor gasto en verificaciones.

En cuanto a los valores de la VTV durante abril de 2026, se han producido actualizaciones significativas en comparación con el año anterior. Los precios se actualizaron en enero de 2026 y se mantienen vigentes durante todo el mes de abril, con diferencias notables entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. En la Provincia de Buenos Aires, los precios aumentaron un 21,8% respecto a 2025, según lo establecido en la Resolución N° 369/2025.

Los montos actuales son los siguientes: $97.057,65 para autos particulares hasta 2.500 kg, $38.823,06 para motos hasta 200 cc y $174.604 para vehículos que superan los 2.500 kg. En la Ciudad de Buenos Aires, los valores son considerablemente más bajos y registraron un aumento del 19,4% en marzo de 2026. Los costos vigentes son: $63.453,61 para autos particulares hasta 2.500 kg, $23.858,78 para motos hasta 200 cc.

El cronograma de vencimientos para abril de 2026 está determinado por el último número de la patente del vehículo. En este mes, las patentes que terminan en 4 deben realizar la VTV, tanto en la Ciudad como en la Provincia. Es fundamental que los propietarios de vehículos respeten este cronograma para evitar multas y sanciones.

Quienes no cumplan con este requisito se exponen a multas que, en la Provincia, pueden superar los $1.800.000, mientras que en la Ciudad pueden llegar a los $379.996. La planificación y el cumplimiento de los plazos de la VTV son esenciales para garantizar la seguridad vial y evitar inconvenientes legales y económicos





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VTV Verificación Técnica Vehicular Multas Buenos Aires Provincia Seguridad Vial Automóviles Motocicletas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qué signo del zodíaco recibirá una noticia económica inesperada en junio de 2026, según la IALos movimientos planetarios de ese mes podrían beneficiar a un signo en particular, con novedades que impactarían en su economía y abrirían nuevas oportunidades.

Read more »

Sufre Alemania: su crack se pierde el Mundial 2026 por una lesión insólitaSerge Gnabry, de gran temporada en Bayern Munich, tendrá varios meses de inactividad

Read more »

Cuánto cuesta construir un quincho en abril 2026Aunque los quinchos suelen ser protagonistas en el verano, son muy utilizados en el invierno por las bajas temperaturas para disfrutar de un ambiente más en la casa

Read more »

Fecha 16 del Torneo Apertura 2026: partidos y resultados de la Liga Profesional ArgentinaLa penúltima jornada (queda pendiente la novena) da inicio este jueves con Boca visitando a Defensa y Justicia.

Read more »

Alarma: Lamine Yamal salió lesionado y España reza a 50 días del Mundial 2026La joya del Barcelona marcó un gol de penal ante Celta de Vigo, pero inmediatamente pidió el cambio con gestos de desconsuelo.

Read more »

Gladys “La Bomba Tucumana” mostró el nuevo look con el que ingresaría a “Gran Hermano 2026”La cantante habría sido elegida como reemplazo de La Maciel, que abandonó la casa el lunes por problemas personales.

Read more »