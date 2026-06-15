Vozinha, el arquero de Cabo Verde que frustró a España en el debut Mundial 2026

El experimentado portero Josimar 'Vozinha' Dias, a sus 40 años, se convirtió en héroe nacional al mantener su arco invicto frente a una de las selecciones favoritas, España, en el debut de ambos equipos en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026, consolidándose como la figura clave del histórico empate.

La historia de Vozinha , el arquero de Cabo Verde que amargó a España e hizo historia en el Mundial 2026 El veterano arquero de 40 años se convirtió en la gran figura del batacazo de su selección al cerrarle el arco a Lamine Yamal y compañía.

Una carrera alucinante que sumó una página dorada en la Copa del Mundo. Josimar Dias, mundialmente conocido como "Vozinha", se vistió de superhéroe en el estreno del Grupo H para frustrar a una de las potencias máximas del fútbol y meter a su pequeño país en los libros grandes de la historia de los Mundiales.

Nacido en Mindelo y con un largo recorrido en el fútbol de Chipre, Portugal y Eslovaquia, el arquero es el futbolista con más presencias en la historia de su selección. Dueño de una fisonomía imponente y de un liderazgo absoluto, Vozinha aguantó el cero en el peor momento del partido, sacándole un par de pelotas clave a Lamine Yamal y desactivando cada centro llovido que tiró La Roja sobre el final.

Su templanza en los minutos finales, cuando el combinado de Luis de la Fuente cayó en la desesperación, fue fundamental para sostener un cero histórico que se festejó en Praia como un título del mundo. Tras haber hecho historia grande en las Copas de África de 2013 y 2023, Vozinha llegó a la cita de 2026 con el rol de referente absoluto del vestuario y demostró que la edad es simplemente un número cuando de defender la patria se trata.

"Sabíamos que iba a ser el partido de nuestras vidas y trabajamos para esto. Lograr un punto contra España a mi edad es algo que jamás voy a olvidar", confesó emocionado tras el encuentro, mientras sus compañeros lo abrazaban y lo señalaban como el gran artífice del batacazo en suelo norteamericano.

Con este debut consagratorio, Vozinha no solo se metió al bolsillo el respeto de todo el planeta fútbol, sino que además mandó un mensaje clarísimo para el resto del Grupo H. Con su viejo guerrero bajo los tres palos, Cabo Verde sueña despierto con dar el golpe y meterse en la próxima ronda





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vozinha Cabo Verde Mundial 2026 Fútbol España Lamine Yamal Arquero Batacazo Grupo H Empate Histórico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

España vs Cabo Verde: Inicio del Grupo H en la Copa del Mundo 2026Este lunes en el Atlanta Stadium, España y Cabo Verde abren el Grupo H de la Copa del Mundo 2026. El vigente campeón europeo, con un invicto de 30 partidos, se mide a la debutante Cabo Verde, que busca hacer historia en su primera participación. Conocé las alineaciones, el contexto y los detalles del partido que comparte zona con Uruguay y Arabia Saudita.

Read more »

Minuto a minuto del debut de España frente a Cabo Verde en el Mundial 2026Seguí el minuto a minuto del debut de España frente a Cabo Verde por el Mundial 2026 en el Atlanta Stadium. Las alineaciones y detalles del partido correspondiente a la primera jornada del Grupo H.

Read more »

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que brilló ante España en el Mundial 2026Conoce la historia de Josimar Dias, Vozinha, el veterano arquero de Cabo Verde que deslumbró en el Mundial 2026 ante España, su larga trayectoria y el curioso origen de su apodo.

Read more »

Decepción total: España empató sin goles ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026La Selección de España no pudo quebrar el arco de Cabo Verde e igualó 0-0 en el inicio del Grupo H del Mundial 2026. Lamine Yamal sumó minutos desde el banco.

Read more »