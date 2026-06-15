Vozinha, el arquero de Cabo Verde que brilló ante España en el Mundial 2026

Conoce la historia de Josimar Dias, Vozinha, el veterano arquero de Cabo Verde que deslumbró en el Mundial 2026 ante España, su larga trayectoria y el curioso origen de su apodo.

Josimar Dias , conocido mundialmente como Vozinha , se convirtió en el héroe de Cabo Verde durante el Mundial 2026 al enfrentarse a España con una actuación memorable.

A sus 40 años, el arquero demostró que la edad es solo un número, realizando atajadas espectaculares que mantuvieron a su equipo en el partido. Su historia es un ejemplo de perseverancia y talento, desde sus humildes comienzos en la isla de São Vicente hasta los escenarios más grandes del fútbol internacional.

El apodo Vozinha, que significa vocecita en portugués, le fue dado en su infancia debido a su baja estatura y su voz aguda, pero con el tiempo se convirtió en una marca de identidad que los aficionados celebran. Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, creció jugando al fútbol en las calles de la isla con una pelota hecha de trapos, forjando su carácter y amor por el deporte.

Desde pequeño soñaba con ser arquero, inspirado por los grandes guardametas que veía por televisión. A pesar de su baja estatura para un portero, su agilidad y reflejos felinos lo destacaron entre sus compañeros, llamando la atención de cazatalentos locales. La carrera de Vozinha comenzó en el Batuque FC de Cabo Verde en 2009, donde rápidamente se ganó la titularidad. Luego pasó por el CS Mindelense y el Progresso do Sambizanga de Angola, ganando experiencia en diferentes ligas africanas.

Su gran oportunidad llegó cuando dio el salto a Europa, fichando por el Zimbru Chisinau de Moldavia, donde sus actuaciones lo llevaron al Gil Vicente de Portugal, compitiendo en la Primera Liga. También defendió los colores del AEL Limassol de Chipre y el FK AS Trenín de Eslovaquia, acumulando más de 300 partidos internacionales a nivel de clubes. En cada destino, dejó huella por su liderazgo, su capacidad para detener penales y su carisma dentro y fuera del campo.

Su trayectoria es un testimonio de dedicación, viajando por distintos continentes y adaptándose a diferentes estilos de juego, siempre con la camiseta número 1 en la espalda. Actualmente, juega en el CS Mindelense, regresando a sus raíces para cerrar su carrera donde comenzó. En el ámbito internacional, Vozinha debutó con la selección de Cabo Verde en 2012 frente a Camerún y desde entonces ha sido un pilar fundamental.

Fue clave en la histórica clasificación para la Copa Africana de Naciones 2013, donde el equipo alcanzó los cuartos de final, y en el camino hacia el Mundial 2026. Su actuación contra España en el torneo mundialista fue ampliamente elogiada: realizó ocho paradas, incluyendo un penal a Álvaro Morata, y evitó una goleada, permitiendo que Cabo Verde mantuviera la esperanza hasta el pitido final.

A sus 40 años, Vozinha sigue siendo una inspiración dentro y fuera de la cancha, demostrando que la pasión y el trabajo duro pueden superar cualquier obstáculo. Su legado en el fútbol de Cabo Verde es indiscutible, y su apodo, Vozinha, quedará grabado en la memoria de los aficionados como el símbolo de un guerrero incansable que supo brillar en el escenario más grande del fútbol mundial





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