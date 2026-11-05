Voluntarios preparan entrega de kits para la visita del Papa León XIV

Más de 24.000 personas se inscribieron como voluntarias para asistir al Papa León XIV en Argentina. Se entregan kits con credenciales y útiles para apoyar la logística del evento histórico.

La preparación logística para la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina ha alcanzado un hito clave con la distribución masiva de kits para voluntarios. Luz Villafañe, una economista de 30 años originaria de Tucumán, fue una de las primeras en explicar su motivación para unirse a este esfuerzo colectivo. Considera la presencia del Santo Padre como un evento histórico y una oportunidad única para servir, describiendo su participación como una respuesta personal a un regalo espiritual.

Movimiento nacional de voluntarios y alcance geográfico

La convocatoria ha movilizado a un contingente masivo de más de 24.000 personas en todo el territorio nacional. Los participantes provienen de múltiples diócesis y ciudades, abarcando desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Córdoba, Lomas de Zamora, Luján, Quilmes, La Plata, San Isidro, Zárate, Mendoza, Rosario, Salta, Mar del Plata, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja y San Luis. Incluso se registran inscriptos desde Rawson, lo que demuestra una participación casi total del país.

Also read Axel Kicillof organiza recepción del Papa León XIV en Luján para 2027

La única provincia que no ha enviado voluntarios hasta el momento es Tierra del Fuego. Esta red de colaboradores está estructurada para cubrir las tres sedes principales de la visita: Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Luján. Sus funciones son diversas y esenciales para el funcionamiento general, asegurando que cada aspecto logístico y espiritual esté cubierto.

Contenido del kit y proceso de acreditación

El kit entregado a cada voluntario incluye elementos fundamentales para su movilidad y servicio durante los días del evento. Entre los artículos se encuentran una credencial oficial para movilizarse, una botella de agua, una remera, una gorra tipo piluso y un rosario. Un elemento destacado es una tarjeta SUBE especial habilitada específicamente para la visita, la cual permite a los colaboradores viajar en transporte público sin costo alguno.

Advertisement

El fin de semana pasado se inició la fase de entrega de estos kits en la Ciudad de Buenos Aires, una tarea que también estuvo a cargo de otros voluntarios previamente capacitados. Florencia Nizzoli, coordinadora nacional de voluntarios, confirmó que se ha distribuido casi el 80 por ciento de los paquetes. La distribución final en Córdoba está programada para realizarse este mismo fin de semana, cerrando el ciclo de preparación material.

Testimonios de servicio y vocación

La motivación detrás de esta masa humana es profundamente personal y basada en la vocación de servicio. Carolina Ortega, de 33 años y residente en Caseros, vio en la convocatoria la oportunidad perfecta para actuar. Con formación en administración hotelera y experiencia en turismo, comenzó en el equipo de preacreditaciones y ahora coordina un área. Para ella, conocer el rostro de los solicitantes durante la preparación fue un momento de conexión humana invaluable.

Edwin Rodas, de 38 años y originario del barrio de Flores, aportó una perspectiva diferente impulsada por su formación en los Scouts. Explicó que en su familia aprendió el valor de la gratitud y en los Scouts la disposición constante para servir. Su experiencia en el Regimiento de Patricios, donde armó mochilas, se transformó en momentos de integración social, tomando mates con desconocidos que rápidamente se convirtieron en aliados en esta misión común.

Impacto real y próximos pasos logísticos

Más allá de la preparación material, el impacto en la organización se siente en la asignación definitiva de roles y tareas. Florencia Nizzoli señaló que ya hubo unos 2.000 voluntarios colaborando activamente antes de la llegada del Papa. Estas tareas incluyeron la gestión de acreditaciones, la distribución logística y la organización general, demostrando una noción clara de ayudar a otros colaboradores que participarán directamente con el Santo Padre.

Advertisement

La etapa actual consiste en la asignación final de funciones y la búsqueda de donaciones para cubrir los gastos operativos que esta magnitud de evento implica. Luz Villafañe refuerza la importancia histórica del momento, recordando la visita de Juan Pablo II a Tucumán en 1987 y su experiencia con Francisco en Río de Janeiro en 2013. Su expectativa es que la visita de León XIV sea una experiencia transformadora, llena de gracia y unión para todos los participantes y peregrinos presentes.