Volatilidad financiera y tensiones geopolíticas marcan la semana en los mercados argentinos

En una semana repleta de volatilidad financiera, las acciones y bonos argentinos mostraron unaCatch-up gracias a la mejora en la calificación crédito de la agencia estadounidense Fitch. Sin embargo, la tensión en Medio Oriente y los movimientos bruscos en el precio del petróleo impactaron negativamente en los mercados, originando caídas en papeles energéticos y de servicios públicos.

Las acciones y bonos argentinos cerraron una semana marcada por la volatilidad internacional, tensiones geopolíticas en Medio Oriente y señales mixtas en los mercados globales.

Aunque los activos locales recuperaron impulso gracias a la mejora en la calificación crediticia de Fitch, las tensiones externas volvieron a generar cautela y frenaron parte del optimismo. Durante la última rueda de la semana, el índice S&P Merval retrocedió 2,1% y se ubicó en 2.819.130,35 puntos básicos, afectado principalmente por caídas en papeles energéticos y de servicios públicos. Dentro de las bajas más destacadas se encontraron Grupo Supervielle, Transportadora de Gas del Norte y Pampa Energía.

La mayor atención del mercado estuvo puesta en Mercado Libre, cuyas acciones se desplomaron 12,4% en Wall Street luego de la presentación de sus balances trimestrales. Entre las acciones que más cayeron se encuentran las acciones de Banco Supervielle, Irsa y Globant. A pesar del retroceso en la renta variable, los bonos soberanos en dólares mostraron un comportamiento más favorable. Los títulos Globales operaron en terreno positivo, liderados por el Global 2038 y el Global 2035.

Como consecuencia, el riesgo país perforó nuevamente el piso de los 520 puntos y descendió hasta las 513 unidades básicas. El conflicto en Medio Oriente y movimientos bruscos en el precio del petróleo generaron tensión y incertitud global. Wall Street festejó datos de empleo y alcanzó nuevos máximos históricos impulsados por el sector tecnológico y datos positivos sobre el mercado laboral estadounidense





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