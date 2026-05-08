Head Topics

Volatilidad financiera y tensiones geopolíticas marcan la semana en los mercados argentinos

Economía News

Volatilidad financiera y tensiones geopolíticas marcan la semana en los mercados argentinos
FinanzasMercadosArgentina
📆5/8/2026 8:17 PM
📰iProfesional
71 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 74% · Publisher: 97%

En una semana repleta de volatilidad financiera, las acciones y bonos argentinos mostraron unaCatch-up gracias a la mejora en la calificación crédito de la agencia estadounidense Fitch. Sin embargo, la tensión en Medio Oriente y los movimientos bruscos en el precio del petróleo impactaron negativamente en los mercados, originando caídas en papeles energéticos y de servicios públicos.

Las acciones y bonos argentinos cerraron una semana marcada por la volatilidad internacional, tensiones geopolíticas en Medio Oriente y señales mixtas en los mercados globales.

Aunque los activos locales recuperaron impulso gracias a la mejora en la calificación crediticia de Fitch, las tensiones externas volvieron a generar cautela y frenaron parte del optimismo. Durante la última rueda de la semana, el índice S&P Merval retrocedió 2,1% y se ubicó en 2.819.130,35 puntos básicos, afectado principalmente por caídas en papeles energéticos y de servicios públicos. Dentro de las bajas más destacadas se encontraron Grupo Supervielle, Transportadora de Gas del Norte y Pampa Energía.

La mayor atención del mercado estuvo puesta en Mercado Libre, cuyas acciones se desplomaron 12,4% en Wall Street luego de la presentación de sus balances trimestrales. Entre las acciones que más cayeron se encuentran las acciones de Banco Supervielle, Irsa y Globant. A pesar del retroceso en la renta variable, los bonos soberanos en dólares mostraron un comportamiento más favorable. Los títulos Globales operaron en terreno positivo, liderados por el Global 2038 y el Global 2035.

Como consecuencia, el riesgo país perforó nuevamente el piso de los 520 puntos y descendió hasta las 513 unidades básicas. El conflicto en Medio Oriente y movimientos bruscos en el precio del petróleo generaron tensión y incertitud global. Wall Street festejó datos de empleo y alcanzó nuevos máximos históricos impulsados por el sector tecnológico y datos positivos sobre el mercado laboral estadounidense

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

iProfesional /  🏆 1. in AR

Finanzas Mercados Argentina Tensiones Conflicto Codiscos Desempenado Bonos Activos Fitch Mercadeo Libre Reputación

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Imágenes satelitales revelan un dato incómodo sobre los ataques iraníes a objetivos estadounidenses en Medio OrienteImágenes satelitales revelan un dato incómodo sobre los ataques iraníes a objetivos estadounidenses en Medio OrienteImágenes publicadas por medios afiliados al Estado iraní y verificadas por The Washington Post muestran daños en al menos 228 estructuras o equipos en bases militares de Estados Unidos
Read more »

Acciones y bonos argentinos suben tras mejora de calificación por Fitch RatingsAcciones y bonos argentinos suben tras mejora de calificación por Fitch RatingsLos activos financieros de Argentina registraron fuertes alzas impulsados por la subida de la calificación crediticia de Fitch Ratings de CCC+ a B- y la estabilidad en Medio Oriente, destacando los avances fiscales del gobierno de Javier Milei.
Read more »

Havanna acelera su expansión global con Costco pero frena planes en Medio OrienteHavanna acelera su expansión global con Costco pero frena planes en Medio OrienteMientras la compañía consolida su desembarco internacional en EE.UU. y Europa, pone en pausa sus planes en Medio Oriente por el conflicto geopolítico
Read more »

Qué acciones de bancos recomiendan invertir tras el espaldarazo de FitchQué acciones de bancos recomiendan invertir tras el espaldarazo de FitchPeriodista especializado en finanzas
Read more »



Render Time: 2026-05-08 23:17:15