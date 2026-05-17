Volante sobre tasas y poliprío de lámina en EE.UU.

El informe se refiere a la actualidad estadounidense y su impacto en la economía argentina en el contexto de la inflación, los precios y la tasas, específicamente en los bonos emergentes y el dólar fuerte de Estados Unidos.

El IPC anual estadounidense alcanzó un nuevo récord en mayo de 2023 y volvió a tensar las expectativas sobre la Reserva Federal debido a un dólar fuerte, tasas elevadas y presiones sobre bonos emergentes.

La inflación núcleo, que excluye alimentos y energía pero es observada con más atención, subió a 2,8% anual. La energía explica más del 40% del aumento mensual del IPC estadounidense, con el conflicto con Irán mantenio los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril y la naft a alrededor de 4,50 dólares el galón. Durante los últimos doce meses, la naft subió 28,4%; los pasajes aéreos, 20,7%; la carne, más del 15%.

Hasta el salario real, que venía empatandole a los precios, perdió 0,3% en el año. La Reserva Federal está acorralada, con una disidencia mayor dentro de su comité que en 1992. Ahora, el mercado estima alrededor un 30% de probabilidad a una subida de tasas antes de fin de año en un escenario de tasas altas por más tiempo.

La presión sobre el peso no afloja por cadenas de mayor tensión interna que el viento de frente externo que va a seguir existiendo. El precio de la deuda emergente en dólares se mueve, antes que nada, con la tasa libre de riesgo de. Si no baja, las tasas seguirán siendo altas, lo que comprime lasvaluaciones de toda la curva en moneda dura.

La inflación de abril superó las expectativas, con un aumento de 2,6% sin bajar durante 12 meses y acumulando 12,3% en el año. El balance no es lineal y depende de la duración del conflicto en Medio Oriente y la variable fuera de cualquier modelo macroeconómico local





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