Voces del ámbito cultural digital en la Marcha Federal Universitaria: críticas al modelo económico y al proyecto político de la administración libertaria

En el marco de la Marcha Federal Universitaria, distintos streamers y actores expresaron sus opiniones sobre el reclamo por el financiamiento educativo y criticaron el modelo económico y el proyecto político de la administración libertaria.

En el marco de la Marcha Federal Universitaria , distintas voces del ámbito cultural digital también se hicieron eco del reclamo por el financiamiento educativo . Entre ellas, el streamer Gerónimo 'Momo' Benavides que dijo presente y apuntó contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei.

'La función es clara: primero que nada, lograr que una gran porción de la sociedad pueda acceder a un trabajo de calidad y que seamos un país productivo. Nosotros no somos un país que se va a poner a fabricar ahora un televisor, eso está más que claro. Ahora, ¿cuál es el reconocimiento que tienen nuestros profesionales afuera?

', planteó, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. En ese sentido, el streamer ejemplificó: 'Tengo un amigo recibido en la Escuela Albert Thomas, técnico en electrónica. Hoy es ingeniero nuclear en Alemania. ¿Por qué no puede ser ingeniero nuclear acá?

¿Sabés por qué? Porque acá están destruyendo Atucha. Porque el sistema es este: es volverte una repúbliqueta bananera, vivir de los intereses, y el resto vive de nuestros intereses'.

Además, criticó el proyecto político y económico de la administración libertaria: 'La deuda externa es lo que antes fue la dictadura militar. Ahora no te pueden poner una dictadura. ¿Entonces qué hacen? Te dicen: 'sacá un préstamo'; te ponen un gobierno de ocupación, ponen a tres perejiles y sacan préstamos', sostuvo.

'¿Cuántos saben que este es el ministro que tomó más deuda en la historia de la humanidad? Pocos. ¿Por qué? Porque no se estudia, porque no se informa.

Hoy tenemos a un tipo que es récord Guinness en deuda', concluyó. Joaquín Furriel en Plaza de Mayo: 'La idea de 'el enemigo' me agota' En el marco de la Marcha Federal Universitaria realizada en Plaza de Mayo, el actor Joaquín Furriel destacó el protagonismo de las y los estudiantes y remarcó la importancia de defender la educación pública.

'Lo que siento es que esto me confirma que las y los estudiantes son quienes tienen el futuro en sus manos. Nosotros lo que podemos hacer es tratar de hacer las cosas bien para que ellos puedan lograr una sociedad mejor para vivir, y la educación es clave para eso, es vital y esencial', expresó. El actor también valoró el clima de la movilización y la participación de los jóvenes en la jornada: 'Están llenos de energía, convicción y ganas.

Es ver que todos tenemos el mismo sentir por nuestra patria, ¿no?

', señaló. Además, planteó críticas hacia la falta de diálogo por parte del gobierno nacional y pidió abrir instancias de negociación con distintos sectores sociales: 'Hace mucho tiempo, desde que ganó las elecciones, deseo que inviten a los diferentes actores para poder negociar y dialogar. Me parece que es muy rápida la manera de terminar con lo que se decía que estaba mal, pero no encuentro una solución para que las cosas estén mejor', sostuvo.

'El INCAA, por ejemplo, muchos no estábamos orgullosos de su funcionamiento, pero eso no significa que tenga que dejar de existir o dejar de potenciar la cultura y la identidad de un país como el nuestro. Lo mismo ocurre con la educación. Faltan debates y, a esta altura, ver que no hay espacio para que se generen también es parte de una decisión política. La idea de ‘el enemigo’ me agota”, concluyó





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marcha Federal Universitaria Financiamiento Educativo Modelo Económico Administración Libertaria Criticismo Proyecto Político Educación Pública Defensa De La Educación Falta De Diálogo Ideas Políticas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CGT aprueba la Marcha Federal Universitaria y profundiza su compromiso con el movimiento obrero universitarioLa Marcha Federal Universitaria es convocada por estudiantes, docentes y trabajadores del sector universitario en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Milei. La adhesión de la CGT al movimiento amplifica sus acciones y consolida la articulación entre el movimiento obrero y las universidades nacionales frente al escenario de desfinanciamiento y pérdida salarial que padecen los trabajadores del sector educativo.

Read more »

Marcha Federal Universitaria en búsqueda de financiamiento universitarioMartes 12 de mayo, una marcha convocada por universidades, centros de estudiantes, gremios docentes y sectores vinculados a la ciencia, reclamará al Gobierno la aplicación completa de la Ley de Financiamiento Universitario.

Read more »

Uno por uno, los famosos que convocaron a la Marcha Federal Universitaria de este martesDesde la tarde, se realizará la cuarta Marcha Universitaria convocada por la UBA ante la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

Read more »

Marcha Federal Universitaria en contra del Gobierno de Milei y por mayor financiamiento a la EducaciónLa Ciudad de Buenos Aires enfrenta una nueva jornada de lucha debido a la Marcha Federal Universitaria, impulsada por toda la comunidad académica en reclamo contra el Gobierno de Milei y su ajuste brutal en Educación. La protesta se da en pedido de mayor financiamiento para las universidades nacionales y provocará cortes totales y desvíos que afectarán la movilidad desde el mediodía hasta la noche.

Read more »