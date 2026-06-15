Viviendas modulares: una solución habitacional ágil y eficiente en Argentina

El crecimiento de las viviendas modulares en Argentina se explica por su rápido tiempo de entrega, eficiencia energética y adaptabilidad. Empresas como Mini Casas Argentina comercializan unidades entre 15 y 18 m², con valor estimado de $21.600.000, listas para usar. El Banco de la Nación Argentina ha lanzado una línea de crédito específica que financia hasta el 100% bajo sistema UVA, aunque con plazos cortos. Este modelo industrializado, que representa menos del 1% del mercado, prioriza la funcionalidad y reduce la dependencia de factores climáticos.

Apoyadas en estructuras compactas y de dimensiones reducidas, que priorizan la eficiencia del espacio y la funcionalidad por encima de la superficie disponible, las viviendas modulares en Argentina comienzan a ganar terreno como alternativa ágil y económica en un mercado donde la construcción tradicional enfrenta demoras y costos elevados.

Según Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Metálica Industrializada (CACMI), este segmento todavía representa menos del 1% del mercado total en el país, pero su potencial de crecimiento es significativo. La clave radica en que gran parte del proceso se desarrolla en paralelo dentro de un entorno industrial controlado, lo que disminuye la dependencia de factores externos como las condiciones climáticas y permite estandarizar una mayor calidad.

En este marco, una vivienda de escala residencial estándar puede producirse y entregarse en un plazo promedio de alrededor de 120 días, frente a los meses o años que requiere la obra tradicional. Este sistema industrializado permite entregar una vivienda estándar en aproximadamente cuatro meses, y no se limita únicamente a viviendas, sino que también abarca oficinas, estudios, talleres, garitas de seguridad, baños exteriores y pequeños locales comerciales.

Generalmente, se desarrollan en superficies que rondan los 15 a 30 metros cuadrados y se caracterizan por su sistema de construcción ágil, eficiencia energética y menor inversión inicial en comparación con la vivienda tradicional. Sin embargo, en el mercado ya comienzan a aparecer propuestas que acortan aún más estos tiempos de entrega.

Algunas empresas del sector aseguran que, bajo determinados modelos estandarizados, pueden entregar una unidad lista para habitar en menos de 60 días, un plazo récord que atrae a clientes que buscan soluciones inmediatas. Ese es el caso de Mini Casas Argentina, explica Fernanda López, representante de la firma que comercializa unidades principalmente en Buenos Aires, Bariloche y Córdoba, con demanda también en la costa atlántica.

Su modelo de negocio se basa en comenzar con una unidad de aproximadamente 15 m² e ir ampliando progresivamente, lo que implica un valor total estimado de $21.600.000 para una unidad de 18 m², un costo competitivo frente a los precios del mercado inmobiliario local. Según explica López, las unidades se entregan listas para su uso, con mínima intervención en obra y orientadas a soluciones habitacionales rápidas y flexibles.

El proceso comienza con la colocación de pilotes de cemento para nivelar el terreno, sobre los que se monta una estructura de madera tratada. Luego, se incorporan paneles de chapa, combinaciones de chapa y madera o revestimientos cementicios tipo tarquini. En el interior, las unidades incluyen instalación eléctrica completa, iluminación LED, sistema de agua interna, aberturas línea Módena de calidad premium y pisos flotantes de alto tránsito.

Las unidades se entregan listas para ser amuebladas y habitadas, con garantías que respaldan la calidad de los materiales. El financiamiento para viviendas modulares en Argentina suma nuevas alternativas dentro del sistema bancario, en un contexto donde la construcción industrializada gana terreno como opción más rápida frente a la obra tradicional. En ese escenario, el Banco de la Nación Argentina lanzó una línea de crédito específica para viviendas modulares.

La entidad ofrece un préstamo que permite financiar hasta el 100% del valor de la unidad, con plazos que alcanzan los 10 años y tasas competitivas dentro de la oferta hipotecaria. El esquema de financiación se realiza en etapas, donde el dinero se libera según el avance de la obra y la entrega de certificados, lo que mitiga riesgos tanto para el banco como para el cliente.

Además, en viviendas destinadas a uso habitacional, los intereses no aplican IVA, un beneficio fiscal que abarata el costo final. En la práctica, se trata de uno de los esquemas más concretos dentro del sistema financiero argentino actual para acceder a viviendas modulares, aunque bajo condiciones de crédito UVA y plazos relativamente cortos en comparación con otras líneas hipotecarias tradicionales.

Esta combinación de tiempo récord de construcción, precio accesible y financiación accesible posiciona a las viviendas modulares como una opción a considerar para quienes buscan una solución habitacional rápida, eficiente y adaptada a las nuevas demandas del mercado inmobiliario argentino





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