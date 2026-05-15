Vitoria remonta contra Flamengo y lo elimina de la Copa Brasil en sorpresiva victoria

El equipo de Vitoria consiguío una histórica remontada para eliminar al imbatible Flamengo de la Copa Brasil, interrumpiendo su racha de diez victorias consecutivas y dejándolo fuera de la competencia.

En un sorpresivo resultado, Vitoria eliminó al poderoso Flamengo de la Copa Brasil , a pesar de ser considerado claramente inferior. El equipo carioca llegaba con ventaja tras imponerse 2-1 en el partido de ida, pero el conjunto local dedicó desde el primer minuto a buscar el empate.

A los seis minutos, Erick inició la remontada con un potente disparo desde el vértice del área que se metió por el ángulo izquierdo de la portería rival. Aumentando la tensión, Luis Candido logró marcar el segundo gol a los 61 minutos, aprovechando un error del arquero argentino. Este triunfo fue particularmente emotivo para Vitoria, ya que representó una gran revancha tras la derrota anterior ante Flamengo en el campeonato local.

Además, el conjunto gaúcho cortó una imbatibilidad de diez partidos del Mengao, que parecía imbatible tras su actuación en la competición. La victoria no solo significó la eliminación del tradicional Flamengo, sino que también le restó la oportunidad de competir por un nuevo título y por el jugoso premio de 15 millones de dólares que otorga la Copa Brasil. El próximo viaje de Vitoria será a Río de Janeiro, donde enfrentará al Flamengo en el mítico Maracaná.

Su técnico, el Cacique Medina, le busca ahora un nuevo revés al equipo carioca, que, aunque había mostrado dominio, reciente también había sufrido contra el León en UNO. La pregunta ahora es si Estudiantes, el próximo rival, logrará sorprender al Mengao nuevamente en busca de otroाड़ी en su marcha a la gloria





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