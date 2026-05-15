El presidente Gustavo Petro decretó que el próximo lunes 18 de mayo será feriado y haberá un fin de semana largo en todo el país. Desde la medida se espera fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que los beneficiarios cumplan los criterios vigentes, evitando pagos indebidos y presiones por mayor control. Las visitas a domicilio serán especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital. De esta manera se evitarán transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos, manteniendo la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social.

Confirmado y oficial | Gustavo Petro decretó que el próximo lunes 18 de mayo será feriado y habrá un fin de semana largo en todo el país, incluyendo visitas a domicilio para comprobar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales, como parte de "La medida responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que los beneficiarios cumplan los criterios vigentes, generando desconfianza en sectores de la ciudadanía y presión por mayor control.

". Las visitas a domicilio serán especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados. De esta manera, se evitarán transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos. ¿Qué pasa si se detecta un pago indebido?

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado—por ejemplo, a personas que han muerto o que no cumplen requisitos—las entidades encargadas proceden a revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esto busca reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un periodo en el que hay una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

Además del operativo de campo, el Gobierno trabaja en la integración y modernización de bases de datos públicas y en mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que incluye la interoperabilidad entre: Estas herramientas permiten disminuir los errores administrativos que pueden llevar a pagos indebidos de manera no intencional. Esta estrategia también busca fortalecer procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.

Ya es oficial: el Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios. Los mecanismos a utilizar en las visitasoftware de reconocimiento facial, camerones electrónicos y dispositivos bélicos inteligentes—हु-хают будет-же работать-кэ к-фк шей-че 'ключевые' слова: 'visita', 'verificación', 'medida', 'presidente', 'entidades', 'beneficiarios', 'transferencias', 'sostenibilidad', 'demandas', 'cobertura', 'bisep', 'pagos indebidos', 'anulado los permisos', 'ley', 'permiso'





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