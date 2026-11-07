Visita del Papa León XIV a la Basílica de Luján: Historia y Significado

La Basílica de Luján recibirá al Papa León XIV. Conoce la historia de la construcción, los detalles arquitectónicos de la catedral y el origen de la imagen de la virgencita de terracota.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján se prepara para recibir la visita histórica del Papa León XIV, marcando la segunda vez que un pontífice pisará este santuario emblemático. La confirmación del viaje papal coincide con un periodo de alta devoción, ya que este octubre se registraron 2,8 millones de peregrinos en el lugar. Este fenómeno espiritual contrasta con la enorme epopeya arquitectónica que definió la construcción del edificio, un proyecto que debió superar graves crisis económicas y desafíos logísticos desde su inicio.

Contexto Histórico y Crisis Financiera

La construcción de la basílica surgió en un momento de profunda inestabilidad económica y financiera que afectó al país a fines de la década de 1880. El proyecto enfrentó polémicas inmediatas por su ubicación cerca del río Luján, una zona propensa a inundaciones, y por el elevado costo de una obra que pretendía ser monumental. Además, existían dudas sobre la disponibilidad de piedra adecuada y la mano de obra capacitada necesaria para iniciar la tarea.

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A pesar de las críticas, impulsadas por la percepción de que no era posible construir en una zona sin piedra natural, el objetivo central era dotar al país de un símbolo máximo de la fe católica y de la identidad popular. El iniciativa no solicitó fondos al gobierno nacional ni provincial, pero contó con intervenciones estatales que simplificaron la logística. Estas ayudas incluyeron la construcción de un ferrocarril provisorio, posteriormente desmontado, y obras de mejoramiento en el cauce del río para facilitar el transporte de materiales.

Diseño Arquitectónico y Materiales Exóticos

El arquitecto belga Ernesto Moreau lideró el equipo junto al ingeniero y arquitecto francés Ulrico Courtois para proyectar una estructura que recrea la tipología de las grandes catedrales góticas francesas, inspirándose específicamente en la de Reims (1211) y la de Chartres (1194). La distribución en forma de cruz resume la planta canónica del gótico clásico francés, ofreciendo una síntesis tipológica única en la llanura pampeana.

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La mega estructura posee más de 100 metros de largo y un tramo transversal de casi 70 metros de ancho. Está precedida por dos torres gemelas monumentales coronadas por cruces de hierro. En un segundo plano, elevado a los ojos del observador en el suelo, una torre de cobre se alza sobre el Altar Mayor, señalando visualmente la ubicación de la virgencita. Toda la fachada está plagada de detalles ornamentales como gárgolas, pináculos, arbotantes y cresterías.

Dado que no había piedras en la zona, se utilizó ladrillo como material base, lo que impulsó el crecimiento industrial de la ciudad al instalar fábricas para producir los ladrillos necesarios tanto para la basílica como para las viviendas de los trabajadores. Los interiores albergan piezas de lujo importado: un carillón de 13 campanas de Milán, Italia; vitrales de Burdeos, Francia; un órgano monumental de Cavaillé-Coll; y relojes ingleses en las torres.

La Pequeña Virgen y el Milagro Documentado

El corazón espiritual de la basílica es la imagen de la Virgen María, una figura de terracota de tan solo 38 centímetros de altura, realizada en San Pablo, Brasil, en 1630. La historia documentada por el culto católico narra que el hacendado portugués Antonio Farias de Saa encargó la imagen para su capilla en Santiago del Estero. Durante el transporte, los bueyes detuvieron el carro a orillas del Río Luján y no pudieron moverlo al día siguiente, interpretándose como un milagro.

Mientras la otra imagen continuó su camino hacia Santiago del Estero, esta quedó en Luján. Para distinguirla de otras figuras similares, se le colocó un vestido blanco con manto celeste en 1681. Posteriormente se añadió un manto triangular tipo poncho y, a principios del siglo XX, una coraza de plata para proteger la arcilla. El obispo Jorge María Salvaire añadió rayos de luz divina y una medialuna a los pies de la figura, aumentando su aura espiritual.

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Impacto Cultural y Próximos Pasos

La Basílica fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1998 y estuvo sujeta a un enorme plan integral de restauración entre 2003 y 2021. La llegada del Papa León XIV reavivará el interés global en este hito urbano visible a kilómetros de distancia. Para los fieles, la visita confirma el estatus de Luján como destino peregrino de primer orden, especialmente relevante ante la crisis de fe cristiana global y los cambios civiles modernos.

El ritual de cambio de vestimenta, que antes era privado, se hizo público en 1998. Cada 8 de mayo, durante la misa de las 19:00 horas, se realiza este acto ceremonial que mantiene viva la tradición. Hasta 2002, el vestido retirado se destinaba a otra virgencita, demostrando la continuidad histórica de estas prácticas. La basílica sigue siendo, tras más de cuatro décadas de construcción, la joya arquitectónica definitiva de la región pampeana.