Visita del Papa León XIV a Córdoba: el Vaticano valoró la organización local

Juan Martínez informó que el Vaticano destacó la organización local de la visita del Papa León XIV a Córdoba, sin reclamos, y detalló los ajustes logísticos realizados.

A pocas horas de la visita del Papa León XIV a Córdoba, Juan Martínez, coordinador de la visita papal en la ciudad, informó que desde la Santa Sede destacaron la organización local y que no hubo ningún reclamo. La jornada se desarrolló según lo previsto por el Vaticano, según explicó el sacerdote en una entrevista.

Martínez es párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Valle, en el barrio Villa Belgrano. Según relató, uno de los principales colaboradores del Papa le pidió que transmitiera el mensaje de conformidad al arzobispo Ángel Rossi.

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Organización de la visita y ajustes en el recorrido

Martínez explicó que la logística de la visita se definió con cronogramas cerrados desde la tercera avanzada, realizada el viernes previo. Según sus palabras, todos los horarios quedaron cronometrados y la visita comenzó con todos los equipos operativos activos.

El coordinador reconoció también cambios propios de una logística compleja. Entre ellos, citó una reducción del trazado del recorrido del papamóvil en el predio de Fadea por limitaciones de tiempo, y la modificación de dos cuadras del trayecto entre el Arzobispado y la Catedral, lo que permitió al Papa pasar por el Paseo Papa Francisco, sobre calle Caseros al 100.

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Martínez también admitió inconvenientes con las restricciones de acceso entre un sitio y otro, que por un tiempo dificultaron el servicio de los baños. Asimismo, mencionó problemas con algunas credenciales que no llegaron a las personas indicadas. Ante estas situaciones, pidió perdón en nombre de la organización.

Consultado sobre el desafío de una logística inédita, el coordinador sostuvo que la definición de la agenda fue lo más complejo. Según detalló, la Santa Sede no hacía demasiadas preguntas sobre el trabajo local, y mientras tanto el equipo avanzó en las actividades que consideraba de alta probabilidad.

Martínez indicó que se llegó a proponer un encuentro con la caridad y los pobres para la noche del martes 10 de noviembre, lo que hubiera implicado que el Papa pernoctara en la ciudad de Córdoba. Finalmente, el Vaticano definió el Encuentro con los Jóvenes en Palermo.

Respuesta popular y reflexión del clero cordobés

El sacerdote destacó la respuesta de los fieles, que según describió mantuvo un ánimo increíble en cada etapa del recorrido, más allá de los aspectos organizativos. Martínez afirmó que es muy bueno que el Papa se lleve una buena imagen de Córdoba.

Según explicó Martínez, el clamor de los vecinos provocó la segunda salida de León XIV al balcón del Arzobispado. Por su parte, el sacerdote consideró que la figura del Papa encarna valores humanos y que sus mensajes abordaron temas serios de la realidad con palabras serenas y pacíficas.

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Durante el encuentro con la vida consagrada en la Catedral, el Papa León XIV invitó a los presentes a continuar con el servicio pastoral. Martínez resumió ese mandato con una frase directa: el Papa les pidió que trabajaran, y el sacerdote dijo que era bueno que se lo recordara.

La reflexión de Martínez se alinea con la de otros miembros del clero, que en las últimas horas advirtieron sobre un tiempo desafiante para la Iglesia. El arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic, afirmó tras la misa en Fadea que ya habían discutido el tema como episcopado y que, junto con el pueblo, estudiarán estas directrices.

Destino de los ornamentos y próximos pasos

Martínez confirmó que los ornamentos litúrgicos y los enseres sagrados utilizados por el Papa durante el viaje apostólico quedaron resguardados. Hasta el momento no se conoce el destino que tendrán.

Aunque aún no hay una decisión definida, no se descarta que estos objetos puedan ser expuestos de manera permanente en algún sitio, para que el público pueda visitarlo en el futuro.