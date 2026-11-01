Visita del Papa León XIV a Argentina: Preparativos y Seguridad para la Misa

Autoridades inspeccionan el escenario de la misa del Papa León XIV en Buenos Aires. Se espera un operativo de seguridad histórico y la movilización de millones de fieles.

A una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrió este domingo el espacio donde se celebrará la primera de las tres misas multitudinarias de la visita. El evento tendrá lugar en el Monumento a los Españoles, ubicado en la zona de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. La función fue acompañada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. Esta presencia conjunta de funcionarios nacionales y de la Ciudad buscaba enviar un mensaje claro de unidad y colaboración institucional.

Unidad Gubernamental para la Visita Papal

La presencia coordinada de autoridades nacionales y locales formaba parte del mensaje que el Gobierno quería transmitir durante la inspección de las obras. Karina Milei declaró que su objetivo era demostrar a la población que es posible trabajar juntos para lograr grandes propósitos. Expresó su agradecimiento a los equipos de las distintas jurisdicciones por el avance significativo en los trabajos preparatorios. La funcionaria enfatizó que cuando los argentinos deciden hacer algo para el bien de todos, logran ponerse de acuerdo, lo cual consideró un aspecto muy importante para el éxito del evento.

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Además de las autoridades porteñas, la secretaria general reconoció la labor realizada en otras regiones clave para la logística del viaje. Hizo mención especial a las provincias de Buenos Aires y Córdoba, las cuales forman parte fundamental de la coordinación del operativo nacional. Aseguró que en todos los lugares involucrados se estaban registrando avances positivos hacia la fecha de la ceremonia. Al finalizar el recorrido, pidió disculpas a los vecinos de la capital por las molestias que generan las obras de infraestructura, pero subrayó que se trata de un hecho histórico que todos los argentinos disfrutarán plenamente.

El Principal Despliegue Oficial y Feriados

La misa programada para el lunes 9 de noviembre, a las 11:30 horas, será la ceremonia con mayor presencia oficial de toda la gira. La previsión del Gobierno ubica en ese escenario al presidente Javier Milei junto a todo su Gabinete de ministros, marcando la importancia diplomática y religiosa del acto. La estructura del escenario, situada en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, se encuentra actualmente en el tramo final de su armado. Este evento central servirá como el punto culminante de la agenda oficial durante la estancia del Pontífice.

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La jornada ha sido declarada feriado nacional mediante el decreto 1103/2026, que también oficializó la visita como un evento de interés nacional. La normativa dispuso feriados adicionales en otras fechas clave: el martes 10 en la Ciudad y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. Esta decisión busca facilitar la participación masiva de la población y permitir que las instituciones operen con normalidad adaptada a la celebración religiosa. La declaración federaliza el evento, integrando a todas las jurisdicciones en el mismo marco administrativo.

Operativo de Seguridad y Movilización Masiva

El dispositivo de seguridad ha sido definido por la ministra Alejandra Monteoliva como el más grande de la historia argentina. El Gobierno prevé una movilización de siete millones de personas durante toda la visita del pontífice, lo que requiere una logística compleja y coordinada. Se estima que asistirán dos millones de fieles únicamente a la misa en Luján, lo que implica desafíos únicos de gestión de multitudes. Para abordar esta envergadura, se han creado tres Comandos Unificados Federales, con sedes estratégicas en la Ciudad de Buenos Aires, en Luján y Claypole, y en Córdoba.

Los preparativos incluyen la posibilidad de que el Gobierno utilice la cadena nacional en los momentos en que el Pontífice comparta actividades con el Presidente. Esta herramienta de comunicación permitiría que la población siga en tiempo real los momentos más significativos de la agenda. La visita, que representa el primer viaje de un papa al país desde la de Juan Pablo II en 1987, se extenderá hasta el 11 de noviembre. Este periodo permitirá a la sociedad argentina vivir una experiencia histórica con un nivel de organización sin precedentes en la democracia actual.