Visita del Papa León XIV a Argentina: Agenda, Milei y el Cottolengo

El Papa León XIV llega a Argentina desde Uruguay para una histórica visita. Conoce la agenda oficial, el encuentro con el presidente Milei y la agenda social en el Cottolengo.

El pontífice arribará a las 16.30 horas en Aeroparque, procedente de Montevideo a bordo de un Boeing 737 MAX de Aerolíneas Argentina s. Este domingo marca el inicio de un viaje histórico que cierra casi cuatro décadas de ausencia papal en la región, con la presencia del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei en la recepción oficial. La comitiva está integrada por 83 periodistas que acompañan al jefe de la Iglesia católica en esta travesía sudamericana.

Encuentro Oficial con el Gobierno Nacional

Tras la bienvenida en Aeroparque, el Santo Padre se trasladará en un vehículo oficial blindado hasta la Plaza San Martín para depositar una ofrenda floral frente al monumento al General José de San Martín, un acto simbólico que Juan Pablo II no realizó durante sus viajes en 1982 y 1987. Posteriormente, asistirá a una reunión con todos los ministros del Gabinete antes de mantener una audiencia privada de media hora con Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Este espacio es el mismo que ocupó el pontífice polaco en sus estancias previas, conectando dos épocas distintas de la historia argentina.

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La Audiencia Privada y el Debate Político

La Casa Rosada ha desplegado un esfuerzo logístico significativo desde hace meses para gestionar el impacto político de la estancia del Papa León XIV. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha encabezado varias reuniones con la Conferencia Episcopal Argentina y los enviados del Vaticano para coordinar los detalles del viaje. A pesar de estos esfuerzos institucionales, existe la percepción de que será imposible separar los mensajes del pontífice sobre la desigualdad y la pobreza de la trayectoria del gobierno nacional en materia de ajustes económicos. Los funcionarios reconocen que cualquier discurso sobre justicia social inevitablemente activará lecturas críticas sobre las políticas de reducción de fondos para tratamientos de discapacidad.

Visita al Cottolengo y la Realidad Social

El lunes 9.15 horas, la agenda girará hacia el Cottolengo Don Orione en Claypole, un centro residencial que alberga a 400 personas con discapacidad. Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, destacó que esta visita es central porque toca el núcleo de la labor pastoral de la Iglesia en la obra de Don Orione. Se espera que el Papa recorra los últimos metros de la avenida Monteverde en la papamóvil para saludar a los vecinos, quienes se agolparán para verlo. Esta jornada marcará el inicio de las actividades oficiales en suelo argentino tras el paso por Uruguay.

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Misa en el Monumento a los Españoles

Una multitud ya se prepara para recibir al pontífice en el Monumento a los Españoles, escenario histórico donde Juan Pablo II celebró la misa de Corpus Christi en 1982. La zona ha sufrido cortes de tránsito reiterados debido a la montaje del escenario por parte de la empresa DF Entertainment, misma productora a cargo de la logística del Lollapalooza Argentina. Allí el Papa pronunciará la primera de tres misas previstas en el país, en un acto que promete ser uno de los grandes eventos públicos de la temporada. El ambiente está cargado de expectativas por ver cómo el nuevo pontífice maneja el legado espiritual y político dejado por sus predecesores.

Agenda Institucional y Próximos Pasos

La trayectoria continua de la visita incluirá el lunes un encuentro en el CCK con autoridades de los tres poderes del Estado, siguiendo el cronograma oficial publicado. Además, se prevé que el Papa visite la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero, donde dialogará con empresarios, gremialistas y dirigentes sociales. Este último ámbito es observado con especial atención por el Gobierno nacional, dada la diversidad de voces que se escucharán en ese recinto. El viaje de León XIV promete dejar una huella profunda, no solo por su mensaje espiritual, sino por su capacidad para interpretar las heridas y esperanzas de un pueblo que mantiene memorias imborrables de sus visitas anteriores.