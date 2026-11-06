Visita de León XIV a Argentina: Preocupación por el mensaje de justicia social

El sacerdote Padre Paco señala que la administración de Javier Milei teme el enfoque del Papa León XIV en la justicia social, un tema clave de su agenda pastoral.

El sacerdote católico conocido como Padre Paco, figura destacada de la comunidad religiosa, afirmó recientemente que el Gobierno nacional de Javier Milei muestra una clara preocupación ante la inminente visita del nuevo pontífice, el papa León XIV. Esta inquietud gubernamental se debe principalmente a la expectativa de que la autoridad máxima de la Iglesia Católica utilice su plataforma diplomática y espiritual para centrar su discurso exclusivamente en la justicia social, un pilar fundamental de su teología pero un tema sensible en la actual coyuntura política argentina.

Cambio en el contexto político regional

El religioso, vinculado a la organización Opción por los Pobres, explicó que la situación geopolítica ha experimentado una transformación radical en los últimos días, lo cual altera significativamente el panorama para la recepción del jefe de la cristiandad en Sudamérica. Padre Paco reconoció que hasta hace aproximadamente quince días, mantuvo la postura de que no sería conveniente la presencia de León XIV en la región, argumentando que el clima político favorecía una lectura conservadora que podría ser aprovechada por el presidente argentino.

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Hasta el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el sacerdote consideraba que existía una bruma conservadora en el ambiente político que podría llevar a Javier Milei a intentar capitalizar políticamente la venida del papa, una estrategia que él consideraba negativa para el debate público y la realidad social del país. Sin embargo, la dinámica de las elecciones en la región ha cambiado completamente esta percepción, abriendo nuevas posibilidades para el impacto espiritual y social de la visita.

Giro en las elecciones globales y locales

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje brasileño, que implicó la derrota de Flávio Bolsonaro, junto con las derrotas electorales de Donald Trump en Estados Unidos y Benjamín Netanyahu en Israel, han reconfigurado el mapa ideológico global. Padre Paco destacó que estos resultados electorales, sumados a la inestabilidad en Paraguay donde asumió un banquero neoliberal como presidente, crean un escenario completamente distinto y más favorable para un mensaje de cambio social y esperanza activa.

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El contexto actual, marcado por estos sucesos internacionales y regionales, invita a reflexionar sobre la eficacia de ciertos modelos económicos y políticos que han predominado en los últimos años. Para el sacerdote, este momento histórico ofrece la oportunidad de que la Iglesia emita una palabra que no solo aliente la esperanza, sino que también señale que determinados modelos ya no sirven, un mensaje que adquiere mayor relevancia en medio de la incertidumbre económica y social que atraviesa la región latinoamericana en este preciso instante.

Postura histórica de Milei frente a la Iglesia

La actitud de Javier Milei frente al Vaticano y al poder terrenal de la Iglesia Católica ha cambiado drásticamente en el último tiempo, pero sus declaraciones pasadas siguen siendo un referente importante. En el año 2020, el mandatario se refirió al entonces papa Francisco como el representante del maligno en la Tierra, una afirmación motivada por la posición de la Santa Sede en la defensa de la justicia social, un tema que el líder libertario considera un obstáculo para el libre mercado y la reducción del Estado.

Padre Paco remarcó que, dado el estilo y el lenguaje eclesiástico del nuevo pontífice, León XIV no va a hablar de otra cosa que de la justicia social, ya que este concepto se encuentra en el centro absoluto del Evangelio. El sacerdote explicó que, aunque considera que la Iglesia no debería tener un jefe de Estado ni actuar como un país, la realidad institucional lo obliga a asumir ese rol, lo cual genera una tensión inevitable con las políticas económicas impulsadas por el actual gobierno argentino.

Preocupación oficial por el mensaje del Papa

Ante esta perspectiva, Padre Paco aseguró con total certeza que el actual Gobierno está bastante preocupado por la visita del papa León XIV, temiendo que el mensaje pastoral se convierta en un contraste directo con la agenda política del presidente. La afinidad entre el Papa actual y su predecesor de origen argentino, el papa Francisco, refuerza esta preocupación, ya que se espera que el nuevo pontífice mantenga una línea doctrinal similar en temas de equidad y distribución de la riqueza.

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El sacerdote concluyó que, en estos momentos, una palabra que aliente una esperanza activa y critique los modelos fallidos puede ser muy interesante para la sociedad. La visita de León XIV se perfila, por tanto, no solo como un evento religioso, sino como un choque de ideas entre la doctrina social de la Iglesia y el liberalismo económico radical, dejando en el aire cómo el gobierno responderá a este desafío espiritual y político sin poder ignorarlo dado el alto nivel de seguimiento que estas visitas generan en la población.