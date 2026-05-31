Visa y visados retrasan al menos 20 jugadores de Sudáfrica antes del Mundial

Problemas de documentación migratoria obligan a la SAFA a trabajar contrarreloj para que la selección pueda viajar a México y disputar el amistoso contra Jamaica previo al Mundial.

La Asociación Sudafricana de Fútbol ( SAFA ) ha anunciado este domingo que al menos veinte integrantes de la delegación de Bafana Bafana no podrán viajar a Ciudad de México a causa de retrasos en la obtención de visas para Estados Unidos.

El problema afecta mayormente a futbolistas que tenían previsto partir desde Johannesburgo en un vuelo chárter el próximo domingo, con destino al centro de entrenamiento de la Universidad del Fútbol del CF Pachuca, donde deberían instalarse antes del amistoso programado contra Jamaica el 5 de junio. Según la SAFA, la embajada estadounidense en Johannesburgo sigue procesando las solicitudes de visado y varios jugadores y miembros del cuerpo técnico siguen sin recibir autorización de ingreso.

La federación no ha revelado el número exacto de afectados, pero la emisora estatal SABC confirmó que al menos veinte personas, entre ellos la mayoría de los futbolistas, mantienen sus expedientes pendientes, y que uno o dos integrantes del cuerpo técnico ya recibieron una respuesta negativa que ha obligado a la entidad a acelerar los trámites. Ante la situación, la SAFA emitió un comunicado en el que declaró que está trabajando contrarreloj para resolver los fallos administrativos y garantizar que el equipo llegue a México lo antes posible.

Se convocó a una reunión de emergencia para coordinar la intervención de autoridades migratorias y de la embajada, con el objetivo de evitar que el contratiempo comprometa la preparación del conjunto sudafricano antes del Mundial. Los jugadores, visiblemente frustrados, han expresado su descontento en las redes sociales; uno de ellos describió el escenario como "embarazoso y profundamente injusto", acusando a los organismos involucrados de hacerles quedar como "tontos".

Este episodio se suma a otras dificultades que la selección ha enfrentado recientemente, como la sanción de la FIFA que le restó tres puntos por la indebida inclusión de un mediocampista durante las Eliminatorias, aunque a pesar de ello Sudáfrica logró clasificarse al torneo al liderar su grupo frente a Nigeria, Benín, Lesoto, Ruanda y Zimbabue, consiguiendo su regreso a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. La ausencia de estos jugadores podría afectar la estrategia del técnico Hugo Broos, quien había planeado utilizar el amistoso contra Jamaica como última oportunidad para afinar el esquema táctico y la cohesión del grupo antes del debut mundialista.

Además, la falta de algunos miembros del cuerpo técnico podría limitar la preparación física y psicológica del equipo, que ahora depende de una agenda más apretada para ajustar los últimos detalles. La SAFA ha señalado que, en caso de que los problemas de visado no se solucionen antes del viaje, podría contemplar una segunda partida en una fecha posterior o, en el peor de los casos, la sustitución de los jugadores afectados por otros convocados de manera provisional.

La federación reiteró su compromiso de representar dignamente al país en Qatar y de no permitir que los inconvenientes burocráticos empañen el esfuerzo y la ilusión de los aficionados sudafricanos, que esperan con ansias ver a su selección competir en la máxima cita del fútbol mundial





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