Visa Completa la Mayor Adquisición en la Historia Financiera Argentina

Visa ha adquirido Prisma Medios de Pago y Newpay por 1.509 millones de dólares, consolidando su posición como líder en el procesamiento de pagos electrónicos en Argentina y marcando un hito en la digitalización del sistema financiero del país.

Visa ha completado la adquisición más grande en la historia del sistema financiero argentino, desembolsando 1.509 millones de dólares en efectivo por Prisma Medios de Pago y Newpay .

Esta operación, que se cerró a fines de febrero de 2026, supera significativamente transacciones previas como la compra de parte de Citibank por Santander (estimada en 1.000 millones de dólares) y la adquisición de HSBC por Banco Galicia (550 millones de dólares). La transacción fue revelada junto con los resultados del segundo trimestre fiscal de Visa, que mostraron un aumento del 17% en los ingresos interanuales, el mejor desempeño desde 2022, y ganancias ajustadas por acción de 3,31 dólares, superando las expectativas de los analistas.

Prisma y Newpay son actores clave en el ecosistema de pagos argentino. Prisma procesa más de 6.000 millones de transacciones anuales, ofreciendo procesamiento de tarjetas de crédito, débito y prepago. Newpay, por su parte, es un proveedor de infraestructura multi-red que opera servicios de pagos en tiempo real, incluyendo la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas.

La adquisición por parte de Visa busca acelerar la implementación de tecnologías avanzadas como la tokenización, la autenticación biométrica y soluciones de comercio por agentes. El desglose del precio de compra revela que la mayor parte se destinó a Tecnología (184 millones de dólares) y Relaciones con clientes (405 millones de dólares), con un importante Fondo de comercio de 1.065 millones de dólares.

Advent International, el fondo de inversión que vendió las empresas a Visa, había adquirido Prisma progresivamente de bancos locales y la había dividido en tres plataformas: Prisma, Newpay y Payway, esta última permaneciendo en su portafolio. Esta operación consolida la posición de Visa como líder en el procesamiento de pagos electrónicos en Argentina, integrando el procesamiento de tarjetas, las transferencias en tiempo real y la red de cajeros automáticos.

Sin embargo, la transacción aún está pendiente de aprobación regulatoria, y las autoridades deberán evaluar si la concentración de mercado afecta la competencia. La adquisición representa un paso importante hacia la digitalización de los pagos en Argentina, un país donde el efectivo sigue siendo un medio de transacción predominante.

El director ejecutivo de Visa, Ryan McInerney, destacó la solidez del gasto de los consumidores y el impacto positivo de la estrategia e innovaciones de la compañía en los resultados del trimestre. La transacción se produce en un contexto de volatilidad en los mercados globales, influenciado por factores como la guerra en Irán y el aumento de los precios del gas, pero Visa ha demostrado resiliencia frente a la presión inflacionaria.

La adquisición de Prisma y Newpay por Visa marca un nuevo capítulo en el panorama financiero argentino, impulsando la innovación y la eficiencia en el sistema de pagos





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