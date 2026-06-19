Viral: Motochorro recibe descarga eléctrica tras intentar robar una moto equipada con sistema de defensa

Un robo fallido en Argentina se volvió viral tras la inesperada reacción de un motochorro que recibió una descarga eléctrica al intentar sustraer una moto equipada con un dispositivo de seguridad activado a distancia por la víctima. Aunque no hubo denuncia formal, la Justicia inició actuaciones de oficio.

El hecho ocurrió el pasado jueves por la noche en la zona de Avellaneda-Lanús, provincia de Buenos Aires, y quedó registrado por cámaras de vigilancia de la zona.

Las imágenes rápidamente se viralizaron debido a la inesperada reacción de uno de los delincuentes, que sufrió una fuerte descarga eléctrica al manipular la moto que pretendía robar. Todo began alrededor de las 20 horas, cuando Débora, una tatuadora profesional, llegó a la vivienda de una clienta para realizar su trabajo. Mientras descendía de su motocicleta, fue interceptada por dos hombres armados a bordo de otra moto, quienes bajo amenaza la despojaron de su vehículo.

La mujer, siguiendo las recomendaciones de seguridad, optó por no resistirse y entregó las llaves. Sin embargo, cuando los delincuentes ya se alejaban a bordo de la moto robada, uno de ellos recibió una violenta descarga eléctrica que lo hizo perder el control del vehículo. Las imágenes muestran cómo, segundos después del incidente, ambos ladrones abandonan la moto y escapan a pie, dejando el botín en medio de la calle.

Débora, quien había instalado un sistema antitrépalo en su moto tras sufrir cuatro robos anteriores, explicó que el mecanismo genera una descarga mediante una correa instalada en el asiento del conductor y puede activarse a distancia mediante un control remoto. Entre risas, la víctima relató que al ver a los delincuentes huir a pie, recuperó su vehículo sin mayores contratiempos.

Aunque el robo no llegó a concretarse y no hubo denuncia formal, la justicia de la provincia inició actuaciones de oficio para investigar el incidente. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción Número 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, que deberá determinar si existió algún delito por parte de los asaltantes, así como evaluar la legalidad del sistema de defensa utilizado.

Este caso ha reabierto el debate sobre el uso de dispositivos de seguridad en vehículos particulares, su eficacia y los posibles riesgos legales éticos para los ciudadanos que deciden instalarlos. Mientras tanto, las autoridades recomiendan no confrontar a los delincuentes y siempre priorizar la integridad física, aunque en este caso el sistema actuó de manera automática y sin intervención directa de la víctima





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motochorro Descarga Eléctrica Robo Frustrado Dispositivo De Seguridad Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Francisco Cerúndolo el modo Mundial: su dedicatoria especial para Lionel Messi que es viralEl tenista argentino avanzó a los cuartos de final del ATP de Queens y a la hora del festejo se sumó a la fiebre mundialista.

Read more »

El truco para ganar el Prode del Mundial 2026 aunque no sepas de fútbolUna estrategia infalible basada en datos y herramientas digitales te puede consagrar campeón entre tus amigos sin mirar un solo partido del Mundial 2026.

Read more »

Francisco Cerúndolo en modo Mundial: su dedicatoria especial para Lionel Messi que es viralEl tenista argentino avanzó a los cuartos de final del ATP de Queens y a la hora del festejo se sumó a la fiebre mundialista.

Read more »

Intercambio viral entre periodista y exfutbolista en Kansas desata la rivalidad platense en redesUn periodista argentino y el exdelantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, Roberto 'Pampa' Sosa, protagonizaron un tenso intercambio durante una transmisión en vivo en Kansas, Estados Unidos. El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, abordó la histórica rivalidad entre Gimnasia y Estudiantes de La Plata.

Read more »