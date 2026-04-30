Violeta Urtizberea revela su estrategia para manejar los celos en su relación con Juan Ingaramo

La actriz habló en Otro día perdido sobre cómo lidia con los celos en su relación con el cantante Juan Ingaramo, incluyendo su decisión de silenciarlo en Instagram. Además, se profundizó en la historia de amor de la pareja, que comenzó con señales y un primer encuentro en 2015, y hoy se fortalece con su hija Lila.

Violeta Urtizberea fue invitada al programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece, donde compartió reflexiones sobre su vida en pareja con el cantante Juan Ingaramo que generaron gran impacto.

Durante la conversación, la actriz habló con franqueza sobre su manejo de los celos y sorprendió al revelar una decisión que tomó hace años: silenciar a su novio en Instagram. No me considero una persona celosa, pero sí observo. No ando papando moscas, declaró. Añadió que él, en cambio, puede ver su contenido sin problemas, ya que no le genera conflicto.

Urtizberea defendió su postura, argumentando que muchas veces la gente la critica por ser tóxica, pero para mí es al revés. Explicó que, cuando su pareja se va de gira, prefiere no saber detalles para evitar angustias innecesarias. Si yo no veo algo, es decir, si mis ojos no lo ven, el corazón no lo siente, reflexionó con humor, aunque advirtió que si algo llamara su atención, ahí sí podría afectarla.

La relación entre Urtizberea e Ingaramo no fue amor a primera vista, sino el resultado de una conexión que él sintió mucho antes de conocerla. Según contó el músico en una entrevista con El Ejército (Bondi), durante años recibió señales de Violeta en su vida, incluso antes de cruzarse con ella. El primer encuentro significativo ocurrió en Buenos Aires, cuando él la vio actuar en teatro y quedó fascinado.

Esa misma noche compartieron una salida con amigos, pero los nervios de Ingaramo lo llevaron a no avanzar, ya que ella estaba en pareja. Con el tiempo, las circunstancias cambiaron y él decidió dar el primer paso: le escribió para invitarla a merendar. Aunque la primera cita fue grupal, ese día —14 de febrero de 2015— marcó el inicio de una historia que no se detuvo.

Desde entonces, construyeron un vínculo sólido que se fortaleció con los años y se consolidó con la llegada de su hija, Lila, en 2019. Hoy, más de una década después, siguen cultivando una relación basada en la admiración mutua y el crecimiento compartido





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