Violeta Castillo presenta 'Que siga la música', su segundo álbum de electropop que explora el dolor de la separación con letras poéticas y sonidos house.

La cantante, compositora y actriz Violeta Castillo ha publicado su segundo álbum de estudio titulado 'Que siga la música', una obra que describe como un mundo propio lleno de matices oscuros y brillantes. Editado bajo el sello Sello Cazador, el disco se caracteriza por un electropop que alterna la ferocidad con la delicadeza, ofreciendo una narrativa sonora influenciada por elementos del house. Castillo utiliza su voz para calmar las sombras mentales, creando un paisaje susurrado que contrasta con la grandilocuencia típica del género.

Proceso Creativo y Referencias Sonoras

El álbum refleja una evolución artística que toma impulso de la música electrónica, mostrando un coqueteo sutil con influencias de artistas como Miranda!, Mamacita, Alex Anwandter, Denver y Javiera Mena. Sin embargo, estas referencias se adaptan a proporciones más íntimas y opuestas al exceso, sosteniéndose en la calma y el misterio. La artista funciona como una poeta que hace flotar las palabras sin anclarlas a certezas absolutas, recordando la simplicidad directa de la escritora Cecilia Pavón y la opacidad presente en el trabajo de Lucas Martí.

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Origen del Dolor y Transformación Artística

Cada canción construye un juego de contrapesos entre la experiencia personal de Violeta Castillo y la de sus oyentes, narrando un antes y un después marcado por la pérdida. La artista explica que el disco surge de la separación más dolorosa de su vida, un momento en el que sintió que ya no tenía nada más que decir hasta que el conflicto trajo las palabras necesarias. Grabar demos previamente no la satisfacía, pero este nuevo evento trajo la necesidad de procesar la tristeza, la impotencia y el dolor a través de la música.

La Pista de Baila como Salida Final

Cuando un vínculo se rompe, queda un espacio libre para el vacío y el dramatismo, elementos que Castillo utiliza para afinar sus canciones y evitar que sean un simple diario íntimo. El resultado es un disco que se puede bailar apretando los labios, pensando en temas importantes y aceptando las contradicciones de quienes han terminado una relación. La obra no eduña ni establece protocolos, sino que enrarece la experiencia, teñida de una vitalidad nuclear que transforma la oscuridad y el vicio de las relaciones pasadas en algo nuevo.

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Producción Técnica y Colaboraciones

La producción del álbum estuvo a cargo de Violeta Castillo, mientras que la grabación y mezcla, con la excepción de la canción 'Dios Sabe', fueron realizadas íntegramente por la ingeniera y música Victoria Cordero en Torque Records. La mezcla de 'Dios Sabe' corrió a cargo de Antu La Banca, y el mastering de todas las pistas estuvo en manos de Chalo González, reconocido productor chileno con trabajo en artistas como Los Prisioneros y Mon Laferte. Esta calidad técnica sustenta el crecimiento de la artista entre Chile y Argentina.

Impacto Cultural y Legado Musical

Entre Chile, su país de origen, y Argentina, el disco exhibe el enorme crecimiento de una artista que hace diez años hipnotizó a la escena under con su mítico primer LP, 'Errores de tipeo'. En esta nueva entrega participan colaboradores como la cantante y poeta Niki Rouge, el DJ Cristóval Dilunar radicado en Berlín, y el productor argentino Matt Montero. La obra se posiciona como un espejo de la contienda salvaje por dejar todo atrás, reflejando cada lágrima y herida abierta con una honestidad cruda.