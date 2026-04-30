Violentos enfrentamientos en Córdoba durante el velorio de Tomás Orihuela: dos policías heridos y seis detenidos

Vecinos y familiares de Tomás Orihuela, un joven de 19 años fallecido tras ser detenido, se enfrentaron con la Policía durante su velorio, dejando dos agentes heridos y seis detenidos. La autopsia señala asfixia por ahorcamiento, pero la familia cuestiona la versión oficial y denuncia posibles irregularidades en la detención.

El miércoles por la tarde, en el barrio Bajo Pueyrredón de la ciudad de Córdoba , vecinos y allegados de Tomás Orihuela, de 19 años, se enfrentaron con la Policía durante su velorio, en una protesta que incluyó disparos, dejó dos agentes heridos y seis detenidos.

El joven había fallecido el lunes tras permanecer internado luego de ser detenido, y el caso desató una fuerte disputa entre su familia y la fuerza de seguridad. El enfrentamiento se intensificó cerca de las 16, cuando manifestantes dispararon contra los cordones policiales, según confirmaron fuentes oficiales y registros en video. En ese contexto, un efectivo del Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT) fue herido de bala en la pierna izquierda, mientras que otro agente resultó alcanzado por perdigones.

Los policías, identificados como Ariel Brochero y Rubén Rosales, fueron trasladados al Hospital de Urgencias, donde quedaron en observación. Más tarde, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, informó que ambos evolucionan favorablemente. Durante los incidentes, la Policía desplegó un amplio operativo con participación del ETER y la Guardia de Infantería, además de cortes totales en la ruta 19 y otras arterias clave.

En paralelo, vecinos denunciaron que los efectivos utilizaron gas pimienta incluso contra menores, según testimonios recogidos por medios locales. Horas antes de los disturbios, se conoció el resultado de la autopsia: el cuerpo de Orihuela no presentaba signos de golpes, aunque sí marcas en el cuello. La versión oficial indica que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, y sostiene que el joven se habría quitado la vida.

La abogada de la familia, Marta Rizzotti, cuestionó esa hipótesis y afirmó que la lesión no es compatible con el grosor de un buzo, además de remarcar la ausencia de otras heridas. En ese sentido, aseguró que hubo persecución policial y sostuvo que Tomás entró a la comisaría caminando y salió con muerte cerebral. La familia también rechazó la versión oficial.

Su hermana, Mariana, expresó: Van a decir que mi hermano se quitó la vida... más vale que van a decir eso. Ellos no se van a querer implicar, y afirmó que el joven no había tenido conductas suicidas previas. El episodio se suma a la caravana de motos realizada la noche anterior como despedida, en un contexto de creciente tensión que ahora se profundiza con violencia en las calles y una investigación marcada por acusaciones cruzadas.

La comunidad local exige respuestas claras sobre las circunstancias de la detención y la muerte del joven, mientras las autoridades insisten en que se trata de un caso de suicidio. Sin embargo, la familia y sus abogados mantienen su postura de que hubo negligencia o incluso violencia policial, lo que ha generado una ola de protestas y reclamos por justicia.

La situación ha escalado a tal punto que el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, se vio obligado a intervenir, prometiendo una investigación exhaustiva y transparente. Mientras tanto, los vecinos continúan manifestándose, exigiendo que se haga justicia y que se esclarezcan los hechos que rodean la muerte de Tomás Orihuela





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