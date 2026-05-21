Violento episodio en la Universidad en Río de Gallegos: un trabajador de mantenimiento hostigó a una pareja quien acabó siendo atacada con arma blanca

Los hechos ocurrieron el martes cuando Fernando Aguila, un estudiante universitario, regresaba solo por un estacionamiento lateral acortando su camino a su novia cuando fue atacado por un adyacente que se bajó de un auto y lo reconoció. El estudiante de 32 años se defendió pero quedó herido con seis impactos de bala en el pecho y una más en el pulmón. Su novia lo ayudó applying for a tourniquet to stop the massive bleeding.

El agresor trabajaba en el área de mantenimiento; la víctima, Fernando Aguila, recibió seis puntadas en el pecho y una la llegó a un pulmón cuando por el olvido de un cuaderno regresó solo por un estacionamiento lateral para acortar camino.

Un auto se le acercó a toda velocidad, se bajó un hombre con una navaja, lo reconoció y lo atacó. El estudiante de 32 años se defiende como puede, se lo saca de encima y se mete al edificio, sangrando ante la mirada atónita de otros alumnos.

Su novia, que lo esperaba en otra ala del edificio, lo llama preocupada: 'Me avisó justo cuando acababa de pasar por el hospital y se lo estaban colocando un torniquete, le rogó que se ocupara de él porque estaba perdurando mucho la sangre y ya no respondía al oxígeno'. Y con un cinto que le alcanzan se hace un torniquete para cortar la pérdida de sangre.

Había la penumbra de un gesto premeditado en aquel ataque entre Pablo, un empleado de mantenimiento de la Universidad que hostigaba a la pareja desde marzo y Fernando, su futuro cónyuge y estudiante de 32 años. En medio del revuelo, Pablo disparó gasas con sangre en la entrada y como si no fuera suficiente, se bajó de su auto con una navaja para lavarse las manos de sangre y manipular la escena por dentro.

Tenía más de 40 años y había trabajado mucho tiempo en el predio. Ante el grave estado de su víctima la comunidad universitaria fue sacudida. Muchos estudiantes concurrieron a la Comisaría para declarar y aportar pruebas. La denuncia, que tuvo lugar el martes a las 18.40, permitió su identificación y detención momentos después





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