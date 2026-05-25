Violento episodio en la autopista y tragedia en la Panamericana

Dos noticias en español sobre incidentes en la autopista y una tragedia en la Panamericana.

Un hombre que conducía alcoholizado protagonizó un violento episodio en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Quilmes, cuando intentó evadir un control policial y terminó atropellando a un efectivo.

El hecho ocurrió este lunes a la madrugada en el kilómetro 17,5, en el marco del operativo de seguridad por el Día de la Revolución de Mayo. Según informaron fuentes policiales, dos agentes de la división Vial se encontraban sobre la banquina realizando tareas de prevención cuando una camioneta venía realizando maniobras peligrosas y circulando de forma imprudente desde varios kilómetros antes del control.

Tras el choque, los efectivos realizaron el test de alcoholemia al conductor, identificado como Esteban Adrián Bosisio, comerciante y mayor de edad, que arrojó un resultado de 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre. Testigos señalaron que la camioneta venía realizando maniobras peligrosas y circulando de forma imprudente desde varios kilómetros antes del control. El sargento herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui con politraumatismos.

Un nene de 9 años murió tras ser atropellado por un auto luego de bajar en bicicleta desde una lomada hacia la autopista Panamericana a la altura de Pilar. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 20:30, a la altura del kilómetro 44 del ramal Pilar, mano a provincia.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, identificado como Benjamín Díaz, circulaba en una bicicleta rodado 16 por la colectora cuando, por causas que se investigan, descendió por una pendiente, no logró frenar y terminó ingresando de manera repentina a la traza principal. Un Volkswagen Vento que circulaba por el carril rápido, conducido por un hombre de 29 años, no pudo esquivarlo y lo embistió.

El nene murió en el acto y su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, mientras que la bicicleta terminó a un costado de la calzada. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y recolectan testimonios para reconstruir la secuencia





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