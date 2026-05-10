Violento enfrentamientos entre estudiantes en la UNLP y mensajes de apoyo a la libertad y la democracia.

Describen los enfrentamientos entre estudiantes libertarios, peronistas y de izquierdas en la Universidad Nacional de La Plata y un fuerte mensaje de estar dispuesto a enfrentar la intolerancia y violencia.

Violento enfrentamiento entre estudiantes libertarios , peronistas y de izquierdas en la Universidad Nacional de La Plata, tras lo ocurrido, LLA envió un fuerte mensaje sobre la libertad y la democracia como irrenunciables.

Sectores de la izquierda y el kirchnerismo exigieron a la UPL que se retiraran. Estudiantes denunciaron ser atacados mientras trataban de promocionar ideas libertarias tras incidentes que los forzaron a desalojar sus mesas. El ejercicio del periodismo profesional y crítico se reprochó a quienes creen ser dueños de la verdad, y el diputado nacional Sebastián Pareja cuestionó lo ocurrido en redes sociales. Se estudian videos que se viralizaron en redes sociales por posibles sanciones disciplinarias.

Fracisco Bartolacci advirtío sobre el futuro de la universidad pública en juego. El Gobierno tildó a la UBA de querer apropiarse del presupuesto de salud y su reclamo como inadmisible





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