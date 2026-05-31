Violencia y caos en celebraciones de la Champions League: un muerto, cientos de detenidos y heridos en París y Budapest

Los festejos por la Champions League en París dejaron un saldo trágico con un fallecido, más de 200 heridos y 780 detenidos, además de graves incidentes previos en Budapest con enfrentamientos entre hinchas.

Los festejos por la consagración del equipo francés en la Champions League terminaron con graves incidentes en la capital de Francia. Un joven de 24 años murió, hubo 780 detenidos y más de 200 heridos, según informaron las autoridades.

Según informó la Fiscalía de París, la víctima manejaba una moto y murió el sábado por la noche tras chocar contra bloques de hormigón en una salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot. La cifra de detenidos representa un aumento del 32% respecto de los arrestos registrados hace un año en celebraciones similares.

Entre los episodios más graves se encuentra el atropello de varias personas por parte de un automóvil en una terraza del distrito X de París. El hecho dejó dos heridos, uno de ellos en estado crítico. La previa de la final de la Champions League estuvo marcada por graves incidentes entre grupos de hinchas en Budapest. Los enfrentamientos incluyeron golpes, lanzamiento de proyectiles y el uso de bengalas.

Según trascendió, las facciones involucradas habrían acordado encontrarse para enfrentarse antes del partido entre el PSG y el Arsenal. Los choques se produjeron en distintos sectores de la ciudad y obligaron a la intervención de las fuerzas de seguridad. Miles de efectivos fueron destinados a tareas de prevención y control antes, durante y después de la final, aunque los enfrentamientos igualmente terminaron ocurriendo.

Estos incidentes reflejan un patrón preocupante de violencia asociada a celebraciones deportivas de gran magnitud, generando un debate sobre las medidas de seguridad y el comportamiento de los aficionados. Las autoridades francesas y húngaras han anunciado investigaciones para identificar a los responsables y evaluar posibles fallos en los operativos de seguridad. El clima de tensión se extendió más allá de los estadios, afectando a barrios céntricos y generando situaciones de pánico entre ciudadanos comunes.

La comunidad internacional ha expresado su repudio a estos actos de violencia, instando a los organismos rectores del fútbol a tomar medidas más estrictas para prevenir futuros episodios. Mientras tanto, los heridos continúan recibiendo atención médica en varios hospitales de París y Budapest, y los detenidos están siendo procesados por distinctos cargos relacionados con desórdenes públicos y violencia.

Este tipo de eventos pone en evidencia la necesidad de reforzar la colaboración entre países anfitriones de competencias internacionales, compartiendo inteligencia y estrategias de control de masas. Además, se discute el rol de los clubes y las federaciones en la educación de sus seguidores, promoviendo una cultura de respeto y convivencia.

La tragedia del joven fallecido añade un tono de luto a unas celebraciones que deberían ser de alegría deportiva, recordando a todos los involucrados la importancia de priorizar la seguridad por sobre la euforia descontrolada





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