La fiscalía francesa investiga agresiones y apología nazi entre aficionados búlgaros y franceses. Macron y Radev condenan los hechos en el Vélodrome tras el partido de la Europa League.

Las autoridades francesas han iniciado una investigación formal por agresión y apología del nazismo tras graves incidentes de violencia protagonizados por hinchas del Olympique Marsella y del club búlgaro Levski Sofía. Los hechos tuvieron lugar en el estadio Vélodrome durante un partido de la Europa League, donde la tensión derivó en altercados físicos que dejaron al menos once aficionados búlgaros heridos.

Investigación judicial por agresiones y simbolismo

La fiscalía local abrió dos expedientes paralelos para esclarecer los acontecimientos. El primero corresponde a violencia intencional agravada, imputada a las barras del Marsella, mientras que el segundo investiga la incitación al odio debido a los saludos nazis y las provocaciones atribuidas a los seguidores búlgaros. Estos procesos legales buscan determinar las responsabilidades penales exactas de los grupos organizados involucrados en el conflicto.

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Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios con diagnósticos graves que incluyen traumatismos craneoencefálicos, lesiones oculares y una luxación de hombro, según confirmó la policía francesa. La pelea estalló diez minutos antes del inicio del encuentro, cuando varios seguidores del Marsella abandonaron su tribuna para confrontar directamente a los hinchas búlgaros, motivados por supuestos gestos ofensivos percibidos en las gradas.

Condenas políticas de Macron y Radev

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, han expresado su condena unánime ante los sucesos. Macron aseguró con la máxima firmeza que estos actos de violencia no tienen cabida ni en el deporte ni en el espacio público, reiterando la postura de zero tolerancia hacia la intolerancia. Esta intervención directa de los líderes políticos subraya la gravedad del incidente a nivel diplomático y social.

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Radev compartió esta visión en redes sociales, señalando que la agresión y la violencia no tienen lugar en una Europa civilizada. La intervención conjunta de ambos mandatarios pone el foco en la necesidad de garantizar la seguridad y el respeto mutuo entre los aficionados internacionales, marcando un precedente en la gestión de conflictos en eventos deportivos europeos.

Reacciones del Levski y responsabilidades UEFA

El club búlgaro Levski Sofía emitió un comunicado donde calificó los hechos de particularmente alarmantes. El equipo criticó duramente las medidas de seguridad implementadas por las autoridades francesas, argumentando que no lograron proporcionar una protección adecuada a sus aficionados a pesar de las restricciones impuestas. El club ya había impugnado formalmente ante la UEFA dichas restricciones, alertando sobre los riesgos identificados antes del partido.

El comunicado oficial del Levski describe la respuesta de seguridad como completamente inaceptable, dado el nivel de organización y las advertencias previas. Esta postura defensiva busca atribuir responsabilidades institucionales a los organizadores y a las autoridades locales, cuestionando la eficacia de las medidas de control adoptadas para evitar el enfrentamiento entre los distintos grupos de aficionados.

Sanciones deportivas y desenlace del partido

El Olympique Marsella, que finalmente se impuso en el partido por un marcador de 1-0, probablemente enfrentará duras sanciones por parte de la entidad organizadora. La UEFA suele imponer multas y cierre de estadio en casos de violencia grave, lo que podría afectar los derechos deportivos del equipo francés. Las investigaciones judiciales y deportivas avanzarán de manera independiente pero complementaria.

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El desenlace deportivo no borra la mancha de los incidentes extrafield que han manchado el evento. Las decisiones de la UEFA y de la justicia francesa determinarán el futuro inmediato del club francés en las competiciones europeas, además de establecer precedentes legales para casos futuros de violencia en estadios. La comunidad deportiva espera respuestas contundentes que salvaguarden la integridad de los aficionados.