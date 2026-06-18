Violencia en el Concejo Deliberante: Intendente de Pueblo Brugo agredido por un concejal en discusión por canon de festival

Intendente Martín Ruíz fue golpeado por el concejal Lemos durante una reunión sobre el cobro de un canon para puestos de jineteada; el agresor, identificado con el peronismo local, le propinó puñetazos en la cabeza. Paralelamente, en Tucumán, un legislador sufrió un cabezazo de un puntero justicialista. Dos episodios que reflejan crispación política en provincias argentinas.

El intendente de la localidad entrerriana de Pueblo Brugo , Martín Ruíz , resultó herido tras un altercado ocurrido en el seno del Concejo Deliberante. El conflicto que desencadenó la agresión se originó por la discusión en torno al cobro de un canon para la instalación de puestos en un festival de jineteada que se realizará el próximo fin de semana.

Según relató el propio mandatario, él se había acercado al cuerpo deliberativo para consultar sobre la implementación de dicho cobro, ya que una ordenanza establecía que el pago debía efectuarse antes del viernes 19 de junio, pero él consideraba más conveniente permitir que los puesteros abonaran el mismo día del evento. La reunión, a la que asistían todos los concejales como testigos, derivó en una violenta reacción de uno de los ediles.

El concejal Lemos, identificado con el peronismo local, atacó al intendente con golpes de puño que impactaron en su cráneo, lo que obligó a que posteriormente se realizara una revisión médica para constatar las lesiones. Ruíz describió el episodio como un enojo repentino del concejal durante una reunión que trataba temas de relevancia para el pueblo: un puñetazo en la cara. Subrayó que la agresión fue presenciada por el resto del grupo del Concejo Deliberante, quienes actuarán como testigos.

Tras el incidente, el intendente presentó una denuncia y señaló que probablemente existiría otra por parte del agresor. En otro incidente similar pero independiente ocurrido en la provincia de Tucumán, el legislador provincial Juan Pelli fue agredido durante un operativo solidario con víctimas de inundaciones. Un hombre identificado como un puntero vinculado al justicialismo lo increpó y, en medio de una discusión, le propinó un cabezazo que le causó una rotura de tabique nasal.

El gobernador de Tucumán confirmó la detención del agresor y su puesta a disposición de la justicia. Estas noticias destacan un preocupante nivel de tensión y violencia en la vida política provincial, donde los debates sobre políticas públicas y ordenanzas municipales derivan en agresiones físicas que requieren atención médica e intervención judicial.

Tanto en Entre Ríos como en Tucumán, los hechos ocurrieron en espacios públicos de debate institucional y con testigos presentes, lo que sugiere un clima de crispación que trasciende lo anecdótico y plantea interrogantes sobre la calidad del debate democrático a nivel local. Los dos episodios, aunque separados geográficamente, comparten patrones: conflictos por temas administrativos o de gestión pública, la presencia de actores políticos con identidades partidarias explícitas, y el uso de la violencia física como desenlace.

Mientras el caso de Pueblo Brugo gira en torno a un canon para un festival de jineteada, el de Tucumán se Produce en el contexto de una catástrofe natural, lo que añade una capa de sensibilidad al acto de agresión. Las autoridades de ambas provincias han respondido activando la justicia y destacando la importancia de esclarecer los hechos, pero la magnitud de las lesiones -rotura de tabique y golpes en el cráneo- indican la gravedad de estos acontecimientos.

La sociedad civil y los medios de comunicación observan con preocupación cómo espacios concebidos para el diálogo democrático se convierten en escenarios de confrontación violenta. Se espera que las investigaciones judiciales determining responsabilidades y que, más allá de los casos puntuales, se reflexione sobre las condiciones que permiten que la intolerancia política alcance niveles tan extremos en el interior del país.

Los hechos han sido registrados en video y viralizados, lo que amplifica su impacto y la necesidad de una respuesta firme por parte de las instituciones





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