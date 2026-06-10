Violencia en Belfast: intento de asesinato, incendios y llamados a la calma

Un video muestra el intento de asesinato de un irlandés por un asilo sudanés, detenido por un transeúnte. La noche se intensifica con incendios en barrios pobres, impulsados por discursos de extrema derecha en redes sociales. Autoridades y políticos condenan los hechos y llaman a la calma, mientras el gobierno británico planea prohibir contenidos extremistas dirigidos a menores.

Un impactante video se difundió en las redes sociales a las diez de la noche, mostrando el momento en que un hombre sudanés de asilo, Hady Alodid, intentó atacar con un cuchillo a un irlandés, James Ogilvie, en el centro de Belfast .

El asalto se produjo en plena calle y fue detenido gracias a la intervención de un transeúnte, Matt McKiernan, jefe de mudanzas, que utilizó el palo de hockey de su hijo para inmovilizar al agresor. Testigos describieron la escena como un episodio de violencia extrema que recuerda a los años del conflicto entre católicos y protestantes, aunque en esta ocasión el motor de la tensión fue la radicalización alimentada por discursos de ultraderecha en redes sociales.

Tras el intento de asesinato, la policía arrestó a Alodid, de 30 años, quien había llegado a Irlanda del Norte desde París en 2023 y estaba bajo investigación por amenazas de muerte y posesión de arma blanca. En el proceso judicial, el sospechoso se negó a declarar a través de su intérprete en árabe, lo que complicó la labor de los magistrados.

Esa misma madrugada, grupos de manifestantes encapuchados incendiaron viviendas y vehículos en los barrios más vulnerables de Belfast, como Shankill Hill, zona históricamente asociada a milicias protestantes. Los alborotadores arrojaron bombas molotov a coches estacionados, prendieron fuego a contenedores de basura y rompieron ventanas, provocando que las llamas se extendieran a los interiores de las casas.

Muchas familias, entre ellas inmigrantes de Bangladés, Siria, Somalia y Sudán, intentaron regresar a sus hogares en fuga del humo y la destrucción, mientras los bomberos luchaban contra los incendios. El panorama matutino mostraba calles desoladas, residentes sin seguro ni vivienda y una atmósfera de miedo que recordó los 32 años de violencia sectaria que culminaron con el Acuerdo del Viernes Santo en 1998. Autoridades locales y nacionales condenaron enérgicamente los hechos.

El subcomisario jefe Ryan Henderson hizo un llamado a la calma, instando a la población a actuar con responsabilidad y evitar cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad colectiva. El jefe de la Policía del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, pidió que no se permita que influencias externas, especialmente a través de las redes sociales, inciten al comportamiento violento.

Políticos como la primera ministra de la asamblea de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, y el diputado del Sinn Féin, John Finucane, denunciaron el vandalismo como un intento de explotar el ataque para avivar tensiones sectarias. Además, se registraron protestas menores en ciudades del Reino Unido, como Southampton, Glasgow y Birmingham, pero la gran mayoría de los manifestantes se mantuvo pacífica.

El gobierno británico, encabezado por el primer ministro Keir Starmer, anunció que se trabajará en la prohibición de contenidos extremistas dirigidos a menores de dieciséis años, en un intento de frenar la difusión de narrativas ultraderechistas que alimentan la violencia. En medio de la confusión, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada de la violencia y ha instado a una solución basada en el diálogo y la inclusión.

Organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación independiente sobre los abusos contra los inmigrantes y el uso de la retórica incendiaria en redes sociales. Mientras tanto, el héroe inesperado, Matt McKiernan, ha sido aclamado como un símbolo de valentía y solidaridad, recordando a la población que la intervención ciudadana puede marcar la diferencia en momentos críticos.

La ciudad de Belfast sigue bajo la sombra de los incendios, pero la esperanza de una convivencia pacífica persiste, respaldada por los llamados a la calma de sus líderes y la resiliencia de sus habitantes





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