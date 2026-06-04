Violencia contra las mujeres: discusión en el Congreso Nacional

La discusión sobre la violencia contra las mujeres estuvo atravesada por dos posiciones contrapuestas en el Congreso Nacional. Mientras el diputado Quintar sostuvo que la gestión del Gobierno había desmantelado las herramientas de asistencia y prevención, la diputada Donda recordó a las víctimas de violencia de género y vinculó la marcha de Ni Una Menos con el crimen de Agostina.

La discusión sobre la violencia contra las mujeres estuvo atravesada por dos posiciones contrapuestas en el Congreso Nacional . Mientras el diputado Quintar sostuvo que la gestión del Gobierno había desmantelado las herramientas de asistencia y prevención, la diputada Donda recordó a las víctimas de violencia de género y vinculó la marcha de Ni Una Menos con el crimen de Agostina.

Donda criticó al Poder Judicial por el manejo de la causa y reclamó sanciones contra funcionarios judiciales. También acusó al Gobierno de manipular estadísticas y de recortar la línea de atención a las mujeres en situación de violencia. El diputado libertario cuestionó las movilizaciones y defendió la gestión libertaria, asegurando que los femicidios disminuyeron durante los últimos años.

La reducción de femicidios se debió a la presencia de policía bien pagada y a la mano dura en la calle, según Quintar. Además, planteó que gran parte de las responsabilidades recaen sobre las provincias y cuestionó especialmente la situación de la seguridad en Buenos Aires y Córdoba. El abogado Diego Armesto recordó que la violencia de género se encuadra en la ley y que el valor de la vida es igual para todas las personas.

Finalmente, Donda insistió en que la violencia contra las mujeres presenta características diferentes a otros delitos y citó estadísticas sobre los ámbitos donde ocurren los crímenes. El ámbito más inseguro para los varones es afuera, concluyó Donda





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