Violó la perimetral y amenazó de muerte a su expareja con un arma en Chubut: deberá cumplir pena en suspenso de forma efectiva

Un hombre en Chubut quebrantó una orden de restricción perimetral, entró a la casa de su expareja, la amenazó con un arma de fuego y luego se presentó en la comisaría mientras ella denunciaba. Fue detenido y, tras imputársele múltiples delitos, un juez revocó su pena en suspenso y decretó su prisión preventiva por reincidencia en violencia de género.

Un hombre en la localidad de Ricardo Rojas, provincia de Chubut , violó una orden judicial de restricción perimetral y volvió a amenazar de muerte a su expareja.

Según la investigación, el acusado ingresó a la vivienda de la mujer, extrajo un arma de fuego que llevaba en la cintura y, apuntándole directamente a la cabeza, le dijo: "Te voy a pegar un tiro en la cabeza". La víctima logró escapar y se dirigió a la comisaría local para denunciar el hecho. Mientras ella declaraba ante los efectivos, el agresor llegó a la dependencia policial, lo que incrementó la tensión.

El personal policial logró controlar y detener al hombre, encontrándose en su poder el arma mencionada. Por estos hechos, fue imputado por amenazas agravadas, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de fuego. Previamente, el individuo había recibido una pena en suspenso tras un grave episodio de violencia de género, la cual incluía reglas de conducta como la prohibición de acercarse a la víctima.

Al incumplir dicha restricción y reincidir en conductas amenazantes, la Fiscalía solicitó la revisión de los beneficios de la pena en suspenso y su detención nuevamente. Un juez dictó entonces la prisión preventiva al considerar probada la desobediencia a la orden judicial. De este modo, el hombre quedó alojado en una dependencia policial mientras continúa el proceso por el incumplimiento de las medidas impuestas en la causa de violencia de género.

La gravedad del caso radica en la reincidencia del agresor, su uso de un arma de fuego y la evidentemente peligrosa escalada de violencia, lo cual activó los mecanismos judiciales para revocar el régimen de suspensión y asegurar su detención preventiva, protegiendo así a la víctima y respondiendo a los delitos cometidos. Este episodio subraya los riesgos que enfrentan muchas víctimas de violencia de género incluso cuando existen órdenes de restricción, y la importancia de una respuesta rápida y firme por parte del sistema de justicia para prevenir desenlaces fatales





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