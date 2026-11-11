Vincent Kompany reaparece en el Bayern tras perderse cinco partidos por enfermedad

Vincent Kompany volvió a la Säbener Strasse tras cinco partidos ausente por enfermedad y retomará el mando del FC Bayern después de la fecha FIFA.

El entrenador Vincent Kompany reapareció en la ciudad deportiva del FC Bayern, ubicada en la Säbener Strasse, después de perderse cinco partidos por enfermedad. El técnico belga volverá a hacerse cargo del equipo una vez finalizada la fecha FIFA.

La presencia de Kompany en el complejo del club fue registrada en imágenes junto a futbolistas considerados claves en el esquema del cuadro belga. La revista Kicker interpretó esta aparición como un paso más en el camino de regreso a la normalidad.

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Kompany retoma su actividad en la Säbener Strasse

Vincent Kompany asistió a varias citas con el personal del departamento médico del FC Bayern y trabajó en su oficina personal durante su regreso al predio. Según la información publicada, el entrenador se encuentra en un proceso de mejoría.

El técnico también realiza un programa de rehabilitación por una lesión en el hombro, según consignó la prensa alemana. Su regreso a los entrenamientos se produjo desde el inicio de la semana, lo que marca una etapa de recuperación progresiva.

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Aaron Danks y el mensaje del cuerpo técnico

Durante la ausencia de Kompany, el equipo quedó a cargo de Aaron Danks, su ayudante técnico. Danks expresó orgullo por el carácter y el compromiso que mostraron todos los integrantes del club en un momento complejo.

En un mensaje publicado en Instagram, Danks señaló que las épocas difíciles revelan la fortaleza de las personas que rodean a un equipo. También manifestó que se alegrará de volver a tener a Vince en el lugar que le corresponde.

Uli Hoeness cuestiona el caso de Musiala

Uli Hoeness, presidente honorario del FC Bayern, se refirió al presente de Musiala y puso en duda que el futbolista de 23 años recupere su mejor nivel. El dirigente lo hizo en una entrevista con el canal BR24.

Hoeness comparó la situación de Musiala con la de Kompany. El jugador reconoció que sufre un problema neurológico conocido como crisis de ausencia transitorias, mientras que el entrenador estuvo internado luego de descompensarse durante una práctica.

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Hoeness recordó que Kompany continúa cobrando su sueldo. Además, planteó la hipótesis de que el club cuestionara el contrato del entrenador en la actualidad, aunque sin confirmar que esa decisión exista.

Musiala suma cuatro partidos en la temporada

Musiala acumula en lo que va de la temporada cuatro partidos disputados, de los cuales dos fueron como titular. El futbolista también marcó dos goles en el certamen.

Su regreso a las canchas se produjo después de dos episodios de desvanecimiento. Además, el jugador tuvo que enfrentar lesiones musculares, entre ellas una dolencia en los isquiotibiales que lo mantuvo fuera de las canchas desde octubre.