Vinagre como aliado en la limpieza y los repelentes de plagas

El vinagre es un aliado clave a la hora de mantener limpio el hogar, ya que cuenta con propiedades antibacterianas e higienizantes claves. Además, ayuda a eliminar bacterias y hongos de zonas clave como pisos, baldosas, marcos de puertas y esquinas de la casa. También actúa como repellent de plagas y ayuda a mantener alejados los malos olores. Un método casero con vinagre blanco reemplaza a los suavizantes y productos químicos en miles de hogares, para eliminar el olor a humedad en la ropa.

Es un aliado clave a la hora de mantener limpio el hogar gracias a sus propiedades antibacterianas e higienizantes. Se usa en otras preparaciones y actúa como un repelente inhibidor de plagas domésticas.

Limpia y mantiene alejados los malos olores. Resulta especialmente útil en las entradas de departamentos o casas.

Además, según el Feng Shui, ayuda a eliminar las cargas negativas y a limpiar las energías del ambiente. Para aprovechar al máximo su efecto en el hogar, se recomienda hacer una mezcla con vinagre en entradas de la casa, principalmente en la cocina, el baño y la puerta de la entrada. También se puede limpiar la puerta con vinagre manifestando las intenciones.

Y para eliminar el olor a humedad en la ropa, se puede hacer un método casero con vinagre blancoreplazando a los suavizantes y productos químicos en miles de hogares





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