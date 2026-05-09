Villero y Furgón se reparten puntos en Bajo con destacado ataque local

El Villero y El Furgón se disputaron un partido en el Bajo que concluyó en tablas, con el Villero demostrando una destacada actuación en ataque. Andrés Rodríguez y Jorge Rolón fueron las figuras en las porterías.

Se repartieron los puntos en el Bajo. El Villero y El Furgón se repartieron puntos en un 0-0 donde los arqueros Rodríguez y Rolón fueron las figuras del partido.

Buscó, empujó y lo intentó durante toda la noche, pero el tren de la punta pasó por el Bajo Belgrano y no frenó. Porque si el marcador terminó en cero fue por las actuaciones enormes de Nicolás Rodríguez y Rolón, decisivos para sostener el empate. Salió decidido a imponerse condiciones. Con Ávalos encendido y manejando cada ataque, el Villero generó las situaciones más claras.

Maxi Blanco tuvo las suyas, también hubo remates desde afuera y centros que llevaron peligro constante al área visitante. Sin embargo, en el mejor momento del local llegó el susto de la noche: mano de Pedrosa en el área y penal para. Ahí emergió Rodríguez para cambiar el clima del partido. Le atajó el remate a Enzo Díaz y después reaccionó rápido para ahogarle el rebote a Albano.

Siguió yendo, insistiendo y tratando de romper el cero, aunque chocó una y otra vez contra el arquero rival y contra sus propias imprecisiones en los metros finales. El Villero quedó tercero con 25 puntos y dejó escapar una buena oportunidad de acercarse más a la cima





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