Villarruel y gobernadores invitados a la reunión del Papa León XIV con autoridades en Argentina

El Gobierno invita a Victoria Villarruel y a todos los gobernadores a la cita con el Papa León XIV el 8 de noviembre en el Palacio Libertad, buscando el diálogo nacional.

El Gobierno argentino ha confirmado la invitación oficial a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los gobernadores provinciales, sin importar su afiliación política, para asistir a una reunión clave con el papa León XIV. Este encuentro histórico tendrá lugar el próximo domingo 8 de noviembre, coincidiendo con la llegada del sumo pontífice al país, a las 18:30 horas en el Palacio Libertad. La convocatoria busca reunir a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en un escenario de unidad nacional.

Invitación institucional para la vicepresidenta

La decisión de incluir a Villarruel marca un cambio significativo, ya que la funcionaria había estado ausente de todos los actos oficiales desde su abierta confrontación con el presidente Javier Milei y el Poder Ejecutivo a finales de 2024. La Casa Rosada y la Cancillería, dirigida por Pablo Quirno, han decidido formalmente convocarla a este evento. Esta medida sigue el lineamiento aprobado por unanimidad en la Cámara Alta, donde todas las bancadas solicitaron al Ejecutivo asegurar la participación institucional del Senado, encabezado por la propia vicepresidenta, en el encuentro con el líder de la Iglesia Católica.

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Presencia de todos los mandatarios provinciales

Las invitaciones también se extenderán a todos los mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, garantizando la representación de todo el espectro político nacional. Entre los convocados se encuentran gobernadores alineados con el oficialismo, como aquellos que viajaron recientemente a París con el presidente, así como dirigentes de la oposición. La lista incluye a figuras destacadas como Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Ricardo Quintela en La Rioja y Gildo Insfrán en Formosa, evidenciando el propósito del Gobierno de fomentar la conciliación.

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Agenda detallada y contexto del viaje pontificio

El papa León XIV llegará desde Uruguay a las 16:30 del domingo 8 en el Aeroparque Jorge Newbery, completando una gira por Sudamérica que se extiende hasta el 17 de noviembre, con un paso final por Perú. En Argentina permanecerá cuatro días, del 8 al 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su programa incluye la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, una visita al monumento a José de San Martín y la reunión en el Palacio Libertad. El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, celebrará misa en el Monumento de los Españoles y se reunirá con líderes religiosos y trabajadores.

Exclusiones y línea de diálogo promovida

A pesar de la inclusividad con las autoridades actuales, las fuentes oficiales confirmaron que los expresidentes no recibirán invitación. Esta ausencia se justificó por la limitación de espacio en el Palacio Libertad y la priorización de personas de protocolo, considerando que los exmandatarios están representados por las fuerzas políticas presentes. El Ejecutivo busca mantener la línea promovida por la Conferencia Episcopal Argentina de fomentar el diálogo y evitar la confrontación durante la estadía del pontífice, cuya participación se validó tras una exitosa operación de cáncer de pulmón el 26 de octubre.