Villarruel desafía a Milei y confirma su asistencia al acto del Día de la Bandera en Rosario sin lugar asegurado en el palco

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajará a Rosario para el acto oficial por el Día de la Bandera, pese a no estar incluida en la lista de invitados de la Presidencia. Su presencia genera tensión con el Presidente y sus alrededores, en medio de la creciente disputa política y los pedidos para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no asista.

La vicepresidenta Victoria Villarruel desafía una vez más al presidente Javier Milei al confirmar su asistencia al acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario , pese a que no figura en la lista de invitados oficiales enviada por la Presidencia de la Nación.

El evento, que se realizará este sábado en el Monumento a la Bandera, marcará una nueva tensión en la relación entre ambos, luego de que Villarruel utilizara su cuenta en la red social X para anunciar su presencia en la ciudad que considera su segunda casa. Según explicaron desde su entorno, la vicepresidenta viajará a Rosario, pero aún se desconoce si tendrá un lugar asignado en el palco oficial, donde estarán el presidente Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin y otras autoridades nacionales y provinciales.

La ausencia de Villarruel en la nómina de invitados oficiales sugiere que su presencia no ha sido formalmente incluida por la Casa Rosada, lo que ha generado especulaciones sobre un posible conflicto protocolario. El abogado Marcos Peyrano, apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe, declaró que no le consta que ella haya sido excluida, pero las autoridades locales prefieren mantenerse al margen de la disputa entre el Presidente y su excompañera de fórmula.

Villarruel ha visitado Rosario en reiteradas ocasiones para estar con su madre, siempre con bajo perfil y sin contacto con la prensa, pero en esta oportunidad su llegada coincide con la de Milei, lo que obliga a una coordinación que hasta ahora no se ha definido. Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sí forma parte de la delegación presidencial, pese a los pedidos de sectores aliados como Pro para que no asista, argumentando que su presencia podría empañar la celebración ciudadana.

La concejala Anita Martínez, candidata a intendenta de Pro en Rosario, envió una carta abierta a Milei solicitando que Adorni no viaje, en medio de las presiones para que el funcionario sea interpelado en el Congreso por una causa penal por enriquecimiento ilícita. Este escenario dibuja un cuadro de creciente tensión política en un acto que debería ser de unidad nacional, pero que refleja las fisuras internas del gobierno.

La vicepresidenta, que en mayo pasado aprovechó una visita sorpresa a Rosario para lanzar una crítica velada a Adorni durante una misa por el aniversario de la muerte de su padre, parece dispuesta a marcar su territorio en una ciudad con la que tiene un vínculo emocional profundo. Su presencia, aunque no esté protocolariamente garantizada, constituye un mensaje político en sí misma, especialmente en un momento en que las relaciones con el Presidente muestran signos de deterioro.

El González, el palco oficial se ha transformado en un escenario de disputas no dichas, donde la ubicación de cada figura refleja las alianzas y conflictos del momento. Para el gobierno provincial y municipal, la situación es incómoda, ya que deben honrar el protocolo sin inmiscuirse en la pelea entre la vicepresidenta y el Presidente.

En este contexto, la visita de Villarruel adquiere un tono de desafío personal, pero también una clara señal de autonomía frente a las decisiones de la Casa Rosada. Mientras tanto, Milei continúa con su agenda consolidando su alianza con Karina Milei y otros funcionarios de confianza, dejando en evidencia que la relación con su vicepresidenta atraviesa su punto más bajo desde que asumieron.

El acto del 20 de junio, que conmemora la creación de la Bandera por Manuel Belgrano, debiera ser un momento de unidad y patriotismo, pero la política argentina ha logrado teñir incluso las celebraciones cívicas con los colores de la confrontación interna. La decisión final sobre si Villarruel subirá o no al palco dependerá, en última instancia, de la voluntad del Presidente o de un acuerdo de última hora entre ambos, algo que parece improbable dado el estado actual de sus relaciones.

Por ahora, la vicepresidenta hará acto de presencia en Rosario, con o sin lugar en la tribuna oficial, y ese gesto ya es suficiente para reavivar las tensiones en el oficialismo





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